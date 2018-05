Părintele Cleopa a fost întrebat de o moașă ce canon merită să primească pentru avorturile pe care le-a făcut. E incredibil ce i-a răspuns

Părintele Cleopa povestește în cartea „Ne vorbeste parintele Cleopa Ilie”, ce i-a spus unei femei care venise să ceară canon pentru avorturile pe care le făcuse ca moașă.

"A venit la mine o moasa, dintr-un oras de undeva si mi-a zis:

– Parinte, am 12 avorturi. Am venit sa-mi spui ce canon sa fac.

– Dar cand le-ai parasit ? am intrebat-o.

– Le-am parasit de vreo 15 ani.

Ma gandeam acum ce canon sa-i dau, ca ea de acum iesise de sub canonisire. Trebuia sa-i mai dau ceva. Pentru avort se da asa: cate avorturi are, atatia copii sa boteze, atatia copii sa imbrace si celelalte cum spune duhovnicul. Dar aceasta moasa s-a dus la un dascal crestin si a invatat toata formula Botezului. – Parinte, mi-a zis ea, eu sunt la maternitate si am botezat 480 de copii

pana acum!

– Bravo ! Ai pierdut 12 si ai castigat 480 !

Dar ce zici la botez:

– Uite cum fac, parinte. Am aghiasma mare si daca vad la maternitate ca copilui este slab si-i gata sa moara, eu indata il stropesc cu aghiasma, aprind trei lumanari si zic. „Se boteaza robul ( roaba ) lui Dumnezeu ( … ), in numele Tatalui. Amin. Si al Fiului. Amin. Si al Duhului Sfant. Amin” Ai vazut o Moasa inteleapta? A pierdut 12, dar a castigat 480 de copii si i- a adus la credinta! Atunci i-am zis: „Pentru canonul matale nu-ti mai dau nimic, daca ai facut atata bine si at‚tea suflete le-ai adus la lumina credintei!”

sursa: ganduridinierusalim.com