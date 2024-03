Postul Paștelui în 2024. Data de la care nu se mai consumă carne

Postul Paștelui pentru creștinii ortodocși. Aceștia vor ține în 2024, 48 de zile de post.

Postul Paștelui este cunoscut și sub denumirea de Postul Mare sau Paresimile si precede sărbătoarea Învierii Domnului. Având în vedere că data Sfintelor Paști nu are o dată fixă de prăznuire, începutul Postului Sfintelor Paști diferă de la un an la altul. Anul acesta, Învierea Domnului este prăznuita pe 5 mai.

Postul Paștelui pentru creștinii ortodocși a început deja. Lăsata secului pentru Postul Sfintelor Paști are doua etape: Duminica Înfricoșatei Judecăți, când este Lăsatul sec de carne, pe 10 martie și de la această dată nu se mai consumă carne până de Paște și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau Duminica Lăsatului sec de brânză, pe 17 martie, de când nu se mai consumă lactate și ouă, potrivit crestinortodox.ro.

Anul acesta creștinii ortodocși au de ținut 48 de zile de post, de pe 18 martie, până pe 5 mai. În perioada postului, creștinii se roagă pentru curățarea sufletului și nu consumă carne, brânză, ouă, lapte. Cu toate acestea există și zile în care aceștia au dezlegare la pește.

Postul Paştelui este cel mai lung şi aspru post dintre toate posturile din an.

