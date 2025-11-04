Programul de vizitare la Catedrala Națională din București se schimbă, de joi. Patriarhia Română: „Din 15 noiembrie va fi închisă”

1 minut de citit Publicat la 12:40 04 Noi 2025 Modificat la 12:40 04 Noi 2025

Programul de vizitare la Catedrala Națională din București se schimbă. Sursa foto: Basilica.ro

După 11 zile de pelerinaj neîntrerupt, desfășurat zi și noapte, perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24.00, potrivit unui comunicat transmis astăzi de Patriarhia Română.

Reprezentanții Patriarhiei au anunțat că, începând cu 6 noiembrie, Catedrala Națională va intra într-un nou program de vizitare, urmat de o serie de perioade dedicate lucrărilor interioare.

Astfel, în intervalul 6–14 noiembrie, edificiul va fi deschis zilnic între orele 11.00–19.00 pentru vizitatori. Ulterior, între 15 și 29 noiembrie, Catedrala va fi închisă, pentru a permite continuarea lucrărilor de pictură în mozaic și a instalațiilor interioare.

Catedrala își va redeschide porțile în 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, când va fi oficiată Sfânta Liturghie între orele 9.00–12.00.

În 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, va avea loc slujba de Te Deum (mulțumire), iar în 2 decembrie edificiul va fi din nou deschis vizitatorilor.

Între 3 și 23 decembrie, Catedrala Națională va fi închisă, pentru reluarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, programul de vizitare va fi reluat, zilnic între orele 9.00–17.00.

Pe durata zilelor în care Catedrala este închisă, credincioșii sunt îndrumați să se roage la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în imediata apropiere.

Patriarhia Română a transmis, totodată, mulțumiri voluntarilor, clericilor și jandarmilor implicați în desfășurarea pelerinajului, pentru efortul considerabil depus zi și noapte, astfel încât sutele de mii de credincioși să poată participa în bune condiții la închinarea în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.