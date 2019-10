SF. DUMITRU, tradiții și obiceiuri. Ce trebuie să faci ca să fii protejat de necazuri și pericole

SF. DUMITRU. Aceasta sarbatoare este intampinata in fiecare an cu hramuri rasunatoare, pomene cu colaci deliciosi, dar si jocuri cu focuri vii. Mai mult, praznuirea Sfantului Dumitru marcheaza si ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei.

Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru reprezinta ultima si cea mai insemnata sarbatoare a toamnei, care, conform superstitiilor pastorale, reprezinta inceputul iernii.

Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se savarsesc in ajun de Samedru sunt focurile vii. In ajunul sarbatorii, in noaptea de 25 octombrie se tine "Focul lui Samedru", moment in care oamenii obisnuiesc sa aprinda focuri in cursi sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi sanatosi iar tinerii sa se casatoreasca.

Conform traditiei, persoanele care sar peste flacari vor fi sanatosi intregul an si feriti de necazuri, nenorociri si boli. Rolul focului este de a alunga atat fiarele, avand si puteri roditoare, astfel incat dupa ce este stins oamenii obisnuiesc sa arunce in gradina cenusa si carbuni.

Femeile mai inaintate in varsta, in special cele din mediul rural, obisnuiesc sa imparta covrigi, nuci, mere, paine, struguri si prune uscate tuturor celor care sar peste foc.

De asemenea, in aceasta zi se pomenesc si mortii si se da de pomana coliva de Samedru dar si colaci in forma de cruce.

Conform traditiei, Samedru era considerat patronul pastorilor care adauga in cadrul superstitiilor un stravechi obicei care in regiunea Moldovei se practica si in zilele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, pastorii obisnuiesc sa isi aseze cojocul pe iarba in mijlocul oilor, asteptand sa vada care oaie se va aseza pe el. Daca o oaie neagra se aseaza inseamna ca iarna va fi una buna, in timp ce daca se va culca o oaie alba, iarna va fi apriga.

O alta datina prin care oamenii obisnuiau sa vada cum va fi vremea era mersul oilor in dimineata de Sfantul Dumitru. Daca se va trezi prima oara o oaie alba si va merge spre sud iarna va fi una grea, iar daca se va trezi una neagra si va merge pe nord, iarna va fi usoara.

De sarbatoarea Sfântului Dumitru, Izvoratorul de mir se intalnesc foarte multe obiceiuri frumoase si in alte regiuni ale tarii de 26 octombrie.

De exemplu, in Bucovina, persoanele care vor semana usturoiul dupa Sanmedru vor avea parte anul viitor doar de paguba. In regiunea Olteniei, oamenii cred ca doar daca vei respecta toate traditiile acestei sarbatori vei fi intr-adevar protejat de necazuri si primejdii. Oamenii de la tara obisnuiau sa respecte aceste superstitii cu strictete pentru a-si proteja animalele de lupi.

Tot astazi se taie si coama cailor tineri pentru ca aceasta sa creasca frumoasa. Totusi, de Sfantul Dumitru nu trebuie folosit piaptanul. In caz contrar vei atrage asupra ta necazuri si primejdii.

Conform credintei populare, Sfantul Dumitru este ziua in care toate socotelile sunt lichidate (chirii, imprumuturi), care au fost facute cu sase luni in urma, insa si incheierea altora noi.

Mai mult, de Sfantul Dumitru, servitorii se tocmesc pentru diverse treburi si se strica stanele. In unele zone, taranii il praznuiesc pe Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de mir, ca fiind cel care a dat oamenilor vinul, folosit la Sfanta Impartasanie.