Remus Pricopie, despre summitul B9: "Într-o regiune în care Rusia încearcă să exporte insecuritate, România proiectează stabilitate"

2 minute de citit Publicat la 17:14 12 Mai 2026 Modificat la 17:15 12 Mai 2026

Remus Pricopie, rectorul SNSPA. FOTO: Facebook/ Remus Pricopie

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a transmis, marţi, că, prin Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, "România proiectează stabilitate, dialog strategic și cooperare instituțională, într-o regiune în care Rusia încearcă să exporte insecuritate, teamă și fragmentare". "Participarea liderilor din statele B9 și nordice, alături de secretarul general al NATO, reprezintă mai mult decât o reuniune diplomatică. Este expresia unei solidarități strategice care trebuie apărată și consolidată", a adăugat Pricopie, notează snspa.ro.

Miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, are loc Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment co-prezidat de Președintele României, Nicușor Dan, și de Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

„Lansat la București în 2015, Formatul B9 a devenit una dintre cele mai importante platforme de coordonare strategică pe Flancul Estic al NATO. În aceste zile, Palatul Cotroceni devine, simbolic și politic, capitala Flancului Estic. Este o imagine care spune foarte mult despre poziția pe care România și-a construit-o în ultimii ani prin decizii strategice corecte, prin seriozitate diplomatică și printr-o orientare occidentală fermă și consecventă”, a declarat rectorul rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Potrivit rectorului SNSPA, reuniunea de la București transmite un semnal strategic important privind rolul României în actuala arhitectură de securitate euro-atlantică.

„Într-o regiune în care Rusia încearcă să exporte insecuritate, teamă și fragmentare, România proiectează stabilitate, dialog strategic și cooperare instituțională. Acesta este mesajul real al summitului B9 din 2026.”, a subliniat prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA a apreciat, de asemenea, continuitatea angajamentului euro-atlantic al României și consecvența mesajului transmis de autoritățile române.

„Președintele Nicușor Dan se ține de cuvânt. România își păstrează direcția strategică pro-occidentală, își respectă angajamentele internaționale și își consolidează rolul de pilon de securitate și stabilitate pe Flancul Estic al NATO. În actualul context regional, acest lucru contează enorm.”, a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

În opinia rectorului SNSPA, reuniunea de la București reconfirmă faptul că securitatea europeană și cea transatlantică rămân profund interdependente.

„Nu putem vorbi despre securitatea Europei fără parteneriatul strategic cu Statele Unite și fără NATO. Iar România înțelege foarte bine acest lucru. Tocmai de aceea, participarea liderilor din statele B9 și nordice, alături de secretarul general al NATO, reprezintă mai mult decât o reuniune diplomatică. Este expresia unei solidarități strategice care trebuie apărată și consolidată”, a concluzionat prof. univ. dr. Remus Pricopie, conform sursei amintite.