Reportaj New York Times la Tulcea. Cum înfruntă românii amenințarea dronelor rusești: „Eu rămân în pat și zic: Ce va fi, va fi”

Adăpost antidronă la Plauru, județul Tulcea. Foto: Agerpres

Sistemele antiaeriene NATO desfășurate în România în cadrul unui exercițiu desfășurat la Capu Midia au interceptat doar 5 din 9 drone-țintă în cadrul unui exercițiu desfășurat la Capu Midia, pe coasta românească a Mării Negre. Câteva ore mai târziu, resturi de la o dronă rusească cădeau peste un complex rezidențial din România, se arată într-un reportaj realizat de New York Times în Tulcea.

Pentru a contracara amenințarea crescândă a dronelor rusești, țările NATO și UE încearcă ridicarea unui „zid anti-drone” de-a lungul Flancului Estic al Alianței.

„NATO s-a concentrat pe un tip de apărare convențională, dar acest lucru (evoluția și atacurile cu drone - n.r.) se întâmplă acum în timp de pace”, a declarat generalul de brigadă Chris Gent, adjunctul șefului de stat major britanic al Comandamentului Terestru Aliat NATO.

Datele ministerului român al apărării citate de New York Times (NYT) arată că ritmul alertelor privind posibilele incursiuni în spațiul aerian al țării este în creștere. Cea mai recentă alertă a avut loc pe 2 mai, când MApN a ridicat avioane de luptă F-16 românești.

„Suntem vecini cu războiul”, a declarat pentru NYT primarul din Tulcea, Ștefan Ilie.

Locuitorii din Tulcea sunt din ce în ce mai iritați de alertele Ro-Alert primite pe telefoanele mobile, în special în timpul nopții.

În același timp, turismul în Tulcea a scăzut cu 40% în perioada 2023-2025.

Primarul încearcă să-i liniștească pe localnici spunându-le că NATO este pentru a-i proteja.

„Noi suntem NATO. Vedeți, auziți avionul, F-16, în două minute, sau un minut după alarmă? Aceasta este pentru noi”.

Niciunul din adăposturile antiaeriene publice din Tulcea nu e funcțional. „Dacă merg acolo și cade drona peste el, care e diferența?”

În septembrie 2025, a fost inițat programul NATO „Santinela Estică”, pentru a apăra teritoriul Alianței de la Finlanda până în Turcia de incursiunile aviației ruse.

De atunci și până în prezent, avioanel rusești au fost interceptați de cel puțin 300 de ori.

În schimb, dronele rusești care violează spațiul aerian al NATO sunt mici și greu de detectat. Tehnologia dronelor evoluează atât de rapid, încât noile sisteme de apărare antiaeriană trebuie testate rapid, înainte de a fi depășite.

La testul NATO de luna trecută, care a avut loc la Capu Midia, un poligon de instruire lângă Constanța, pe coasta românească a Mării Negre, cinci din nouă sisteme antidrone și-au atins ținta. Al șaselea, drona interceptor Merops, de fabricație americană și cost redus, a fost considerată „neutră” deoarece și-a identificat ținta, dar nu a lovit-o.

Armata SUA a început să instruiască soldați români și polonezi toamna trecută pentru a folosi Merops, care a interceptat aproximativ 90% din dronele rusești în Ucraina, au spus oficiali americani ai apărării. Polonia și Lituania au achiziționat un număr nedivulgat de sisteme, iar România este pe punctul de a le introduce oficial în armată.

În unele locuri situate lângă granița cu Ucraina, guvernul român a construit noi adăposturi antiaeriene pentru a proteja oamenii de lovituri care vin sau de resturi căzute de la drone care au fost interceptate.

Două construite în 2023 în Plauru, un sat mic chiar peste Dunăre de un oraș-port ucrainean, Izmail, par să fi fost folosite foarte puțin.

„Dacă merg acolo și drona cade peste el, care e diferența?” a spus Maria Nedelcu, o localnică e 66 de ani. Arătând către unul dintre buncăre, situat într-un câmp de buruieni la doar câțiva pași de ușa ei, ea a spus că alertele veneau de obicei după miezul nopții, „Și e foarte frig. Eu rămân în pat și spun: «ce va fi, va fi.»”

Niciunul dintre cele 10 adăposturi publice antiaeriene din centrul orașului Tulcea nu este funcțional. Construite în timpul Războiului Rece, în subsolul blocurilor de locuințe, adăposturile nu dispun de ventilație, iluminat și toalete.

Tănase Dascălu, 66 de ani, își depozitează undițele, gențile de voiaj, vinul și borcanele cu murături și gem de casă în adăpostul clădirii sale. Nu l-a folosit niciodată pentru siguranță. „Nu a fost nevoie”, a spus el.