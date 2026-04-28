Cum se va proteja România de dronele rusești. Miruță: „Suntem în curs de a face un zid de la un capăt la altul”

O dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, peste o casă din Galați. Foto: Antena 3 CNN

Radu Miruță a declarat marți că o parte dintre capabilitățile de luptă antiaeriană disponibile în zonele unde există riscul să se prăbușească drone rusești a fost reconfigurată și că au fost adăugate capabilități noi. Ministrul Apărării a adăugat că România este în curs de a realiza un „zid” menit să protejeze teritoriul românesc de aceste drone.

„Nu este o chestiune statică, cum acum doi ani spuneam că aveam un zid împotriva ameninţărilor aeriene, rachete, avioane de vânătoare, elicoptere, zidul de atunci a rămas în continuare numai că prin el mai trec astăzi drone cu tehnologie mai nouă.

Suntem în curs de a face un zid şi pentru aceste drone de la un capăt la celălalt. Acum avem bucăţi în acel zid în funcţie de riscul pe care îl apreciem. Însă şi acest zid este într-o referinţă cu tehnologia dronelor respective”, a explicat ministrul Apărării.

De asemenea, Miruță a declarat că în zonele unde riscul să se prăbușească drone rusești este ridicat a fost reconfigurată poziționarea capabilităţilor de luptă antiaeriană.

„Există o anumită poziţionare a capabilităţilor de luptă antiaeriană astăzi în acea zonă, care o parte a fost reconfigurată, o parte a fost adăugată prin capabilităţi noi. Adică sunt două tipuri de capabilităţi care înainte nu erau acolo şi acum o să fie şi sunt anumite capabilităţi care acopereau, interacţionând într-o anumită formă care în aceste zile este schimbată. Deci se lucrează pe două planuri”, a spus Miruță la o conferință de presă.

Întrebat ce face România dacă o dronă rusească ajunge să omoare un cetăţean, Miruță a răspuns: „Este o problemă majoră cu ceea ce desfăşoară Federaţia Rusă inclusiv pe teritoriul României, care trebuie condamnat şi care trebuie prevenit în măsura în care avem suficiente capabilităţi de a face asta în orice scenariu.

Având în vedere noua realitate a luptei cu drone apărută şi crescută în doi-trei ani, pentru unele scenarii Armata Română are metode de protecţie, pentru unele scenarii, pe care noi le considerăm cu probabilitate foarte mică, de la zi la zi încercăm să acoperim bucata care este neadresată,”

De asemenea, ministrul Apărării a spus că este posibil ca în perioada următoare să mai existe situații în care drone rusești încalcă spațiul aerian al României și se prăbușesc pe teritoriul țării. „Posibil, da. Numărul de scenarii pe care noi nu-l acoperim astăzi este mai mic decât cel care a fost ieri, dar nu este zero”, a spus Miruță.

O dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, peste o casă din Galați. De asemenea, bucăți de drone, tot cu încărcătură explozibilă, au fost descoperite și în județul Tulcea.