Reprezentant companie de asigurări, anunț-șocant pe tema despăgubirilor pentru familiile victimelor accidentului din Ialomița: Pot să nu primească niciun leu!

Anunț-șoc făcut la Antena 3 de acționarul principal al City Insurance, Dan Odobescu, în cazul accidentului cumplit din Ialomița în care au murit 10 oameni. Acesta susține că urmașii victimelor s-ar putea să nu se aleagă decât cu cel mult ajutorul de înmormânare.

“Nu știu nimic, când se va stabili o vinovăție, asta o stabilește o instanță de judecată. Poate nu se vor plăti niciun fel de despăgubiri, poate se vor plăti despăgubiri. Habar n-am! Dumneavoastră vreți să fac o operațiune de tipul țiganca cu ghiocul și să vă spun din burtă o prostie. Răspunsul e foarte simplu: nu știe nimeni. Habar n-am. Despăgubirile se dau în funcție de ce venituri aveau persoanele respective, ce obligații, nu se pot câștiga bani din întâmplări de genul ăsta, să devină cineva milionar. Habar n-am, cine vă poate dă o sumă, vă minte! Ținând cont de faptul că cei implicați în accident erau niște persoane cu venituri foarte mici, mi-e greu să cred. Dacă eu am un salariu de un milion de euro pe an și las în urmă doi copii, e normal ca despăgubirea pe care o primesc acei copii, care aveau un nivel de trai, să fie mai mare decât dacă eu sunt șomer și nu am după ce bea apă. În România nu există o reglementare sub aspect. Familei poate să-i revină și zero. Se poate întâmpla să fie plătite doar cheltuielile de înmormântare și atât”, a declarat pentru Antena 3, reprezentantul City Insurance.