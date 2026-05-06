Restricții de circulație pe Transalpina în perioada 8-9 mai. CNAIR a anunţat care este motivul

<1 minut de citit Publicat la 08:16 06 Mai 2026 Modificat la 08:16 06 Mai 2026

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis, că în perioada 8-9 mai, vor fi restricţii de circulaţie pe Transalpina (DN67C), pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026. "Măsura este instituită pentru desfășurarea în siguranță a competiției, traficul urmând să fie reluat în intervalele menționate și după finalizarea evenimentului", a informat CNAIR.

"Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026.

În perioada 8–9 mai 2026, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul DN67C cuprins între km 16+000 – 22+000, în vederea desfășurării competiției de automobilism sportiv.

Vineri, 8 mai

– circulația închisă între orele 08:00–13:30 și 14:30–19:00

– deschis temporar între 13:30–14:30

Sâmbătă, 9 mai

– circulația închisă între orele 08:00–12:30 și 13:30–19:00

– deschis temporar între 12:30–13:30

Măsura este instituită pentru desfășurarea în siguranță a competiției, traficul urmând să fie reluat în intervalele menționate și după finalizarea evenimentului. Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricțiile instituite și semnalizarea rutieră temporară", a comunicat CNAIR.