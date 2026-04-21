Strat de zăpadă uriaș, înalt cât utilajul de deszăpezire, pe Transalpina. Imagini surprinse azi arată cât a nins în toiul primăverii

Strat uriaș de zăpadă pe Transalpina, 21 aprilie 2026. Sursa foto: DRDP Craiova

Imagini spectaculoase publicate astăzi de DRDP Craiova surprind un strat impresionant de zăpadă pe Transalpina, în plină lună aprilie. În unele zone, zăpada este atât de mare încât ajunge aproape la nivelul utilajelor de deszăpezire care intervin pentru redeschiderea drumului.

Reprezentanții instituției au transmis că lucrările de îndepărtare a zăpezii de pe carosabil continuă, însă circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului, unul dintre cele mai spectaculoase, dar și dificile tronsoane montane din țară.

„Transalpina, 21.04.2026. Continuăm lucrările de îndepărtare a zăpezii de pe partea carosabilă. Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul Rânca-Obarșia Lotrului”, au transmis drumarii.

Autoritățile le recomandă șoferilor să nu încerce să traverseze sectorul închis al Transalpinei și să respecte restricțiile impuse, întrucât condițiile meteo și cantitățile mari de zăpadă fac deplasarea extrem de periculoasă.

„Continuăm lucrările de deszăpezire pe DN 67C tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, colegii noştri au ajuns undeva la kilometrul 38, deci la patru kilometri de la ieşirea din Rânca. Zăpada este destul de mare, atinge undeva la doi metri, doi metri şi un pic, pe partea cu versantul cu siguranţă zăpada este mult mai mare, depăşeşte trei metri, trei metri jumătate. Lucrăm cu precauţie pentru a nu disloca zăpada din zona versantului să vină în partea carosabilă. Colegii ceilalţi au început deja să lucreze la montarea indicatoarelor rutiere, repararea celor rupte, montarea ţevilor, montarea tablelor din nou pe ţevi, verificarea parapetului. Momentan nu putem estima o dată de deschidere”, a declarat, marţi, Cristi Tudor, reprezentant al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Lucrările de deszăpezire pe acest sector de drum montan au început joia trecută.

Ninge în mai multe zone ale țării, astăzi: Oamenii spun că „nu le era dor”

Pe rețelele sociale au apărut marți mai multe filmulețe, publicate de locuitori din mai multe zone ale țării, cu ninsoarea abundentă. Mulți dintre ei au scris că „nu le era dor” de zăpadă, deși „ninge ca în povești”.

A nins în Prahova, la Cheia, dar și în județul Buzău, la Nehoiu sau în localitatea Chiojdu.

Ninsorile vor continua, la munte

Ninsorile abundente din ultimele zile au transformat complet peisajul din zona montană înaltă, readucând iarna în forță, deși calendaristic ne aflăm la mijlocul primăverii.

Potrivit Administratia Nationala de Meteorologie, vremea rece persistă în continuare în mai multe regiuni ale țării. În zilele următoare, sunt așteptate precipitații mixte în zonele joase, în timp ce la munte, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina ninsorile. Stratul de zăpadă ar putea continua să crească în Carpații Meridionali și Orientali, în special în masivele înalte.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă, iar episoadele de ninsoare în aprilie, deși rare, nu sunt fără precedent în zonele alpine din România.