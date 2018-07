Restricţii de trafic în Bucureşti, sâmbătă, pentru 'B-Fit in The Street'

sursa: Facebook/ Politia Romana

Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă, între orele 22,00 - 22,30, pe două tronsoane de pe Calea Victoriei şi bd. Regina Elisabeta, pentru buna desfăşurare a Festivalului "B-Fit in The Street".



Potrivit Brigăzii Rutiere Bucureşti, circulaţia va fi restricţionată pe Calea Victoriei - tronsonul cuprins între Piaţa George Enescu şi bd. Regina Elisabeta şi pe bd. Regina Elisabeta - tronsonul cuprins între str. Ion Brezoianu şi Piaţa Universităţii.



Rutele ocolitoare indicate sunt: bd. Nicolae Bălcescu - bd. Gheorghe Magheru - bd. Lascăr Catargiu; str. Buzeşti - str. Berzei - Splaiul Independenţei.



Aceleaşi restricţii şi rute ocolitoare sunt valabile şi pe 21, 28 iulie şi 4 august.



Spectacole mobile, spectacole fixe şi ateliere susţinute de artişti din Danemarca, Slovacia, Spania, Franţa, Italia, Portugalia şi România vor fi organizate la Bucureşti, timp de patru weekenduri, în perioada 13 iulie - 5 august, în cadrul celei de a zecea ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street.