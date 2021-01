Ajunul Bobotezei 2021. Obiceiul străbun care îți arată cu cine te vei căsători

Din bătrâni, se spune că în Ajun de Bobotează, fetele nemăritate care doresc să-și viseze ursitul în anul respectiv trebuie să țină post și să-și pună busuioc sfințit, primit sau "furat" de la preot.

Seara, busuiocul se pune sub pernă și se înalță o rugăciune la Dumnezeu și Sfântului Ion pentru ajutor în aflarea dragostei.

Tot pentru a vedea în vis chipul celui iubit, femeile tinere și necăsătorite pot lega pe degetul inelar un fir de mătase roșie și un firișor de busuioc.

Dacă în timpul zilei nu mănânci nimic, iar seara consumi o turtă plămădită din opt linguri de făină de grâu și o lingură de sare folosindu-te doar de nouă degete, se spune că poți vedea în visul de peste noapte chipul celui care îți va fi soț.

De asemenea, în vremurile de odinoară, fetele tinere agățau busuiocul afară, dincolo de prag, iar dacă acesta avea pe el urme de chiciură era semn că alesul va fi un om înstărit.

Ritualul celor două oglinzi

Tot în seara dinspre Boboteaza, exista obiceiul ca tinerele femei să-și despletească parul și să se dezbrace până la brâu, punând o oglindă în față și una în spate, într-o încăpere luminată cu ajutorul unei lumânări mai mari, care să confere destulă lumină.

În spatiul care se afla intre cele doua oglinzi se amplaseaza si un vas de lut care se umple ochi cu apa. Daca fata are credinta in Dumnezeu si in aceasta practica, isi va vedea iubitul venind inspre ea fie in oglinda din spate, fie chipul acestuia se va oglindi in apa vasului!

Descântec din nordul țării

În Maramures, in cazul in care cerul este senin in ajunul Bobotezei, iar stelele se vad pe cer, fetele tinere le privesc soptind un descantec de iubire, ferindu-se insa sa fie auzite de cineva: "O stea, logostea / Doua stele, logostele" pana cand ajung la cea de a noua.

O alege ulterior pe cea mai frumoasa dintre ele, rostind urmatoarele cuvinte: "Tu, stea, mai mandra ca toate stelele/ Fa-ma si pe mine mai mandra ca toate fetele/ Feciorii sa se napusteasca/ Pe mine sa ma iubeasca/ Sa n-aiba alinare, pe loc sa stea/ Ca sa vina sa ma ia".