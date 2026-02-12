Rivala în dragoste a lui Amy Winehouse, mama copiilor lui Blake Fielder-Civil, a fost găsită moartă în casă, în condiții suspecte

Sarah Aspin a început o relație cu Blake Fielder-Civil în 2011, după destrămarea mariajului acestuia cu Amy Winehouse. Sursa foto: Colaj Getty Images

Sarah Aspin, femeia implicată în trecut într-un triunghi amoros cu Amy Winehouse și fostul ei soț, Blake Fielder-Civil, a fost găsită moartă, weekendul trecut, în locuința sa din Swillington, Leeds, Marea Britanie. Poliția din West Yorkshire investighează cazul, tratând decesul drept „inexplicabil”. Între timp, mama lui Blake a declarat presei britanice că este posibil ca fiul său, care trăiește izolat, să nu fi aflat nici până acum că mama copiilor săi și-a pierdut viața.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, a fost descoperită sâmbătă dimineață, în jurul orei 6:38, după ce autoritățile au fost alertate în urma unui apel de tip „concern for safety” (îngrijorare privind siguranța). Echipajele medicale au intervenit la fața locului și au încercat să o resusciteze, însă aceasta a fost declarată decedată la scurt timp.

Un bărbat aflat în locuință a fost reținut de polițiști pentru o faptă care nu are legătură cu moartea femeii, au precizat autoritățile. Criminaliștii au rămas la proprietate până duminică seara pentru a efectua cercetări. În fața ușii a fost depus un buchet de flori, în semn de omagiu.

Potrivit vecinilor, prezența masivă a poliției a atras atenția comunității, considerată una liniștită. „Am văzut poliția la proprietate sâmbătă dimineață și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav. Mai târziu am observat că era scos un sac mortuar din casă. Este tragic”, a declarat un localnic.

Sarah a avertizat-o pe Amy să „își țină mâinile departe” de Blake

Sarah Aspin a început o relație cu Blake Fielder-Civil în jurul anului 2011, după destrămarea mariajului acestuia cu celebra artistă britanică Amy Winehouse. Cei doi au avut împreună doi copii – un băiat născut în mai 2011 și o fată în aprilie 2013.

Sarah chiar a avertizat-o pe Amy să „își țină mâinile departe” de Blake, spunându-i: „El este al meu, iar acum noi suntem o familie.”

La doar câteva zile după aceea, în timp ce Fielder-Civil începea o pedeapsă de 32 de luni de închisoare pentru furt prin efracție și o infracțiune legată de deținerea unei arme de foc, Amy a fost găsită moartă din cauza intoxicației cu alcool.

Anterior, artista declarase că Fielder-Civil a fost marea ei iubire și era singura persoană care o putea salva.

Relația dintre Sarah Aspin și Blake Fielder-Civil s-ar fi încheiat în 2018.

Fiica ei, Melody-Rose Hampshire, i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale: „Nu există cuvinte. Te iubesc, mamă. Odihnește-te în pace pentru totdeauna, frumoasa mea mamă. Nu pare real. Aș vrea doar să fii aici.”

Și verișoara sa, Leanne Eastwood, a transmis un mesaj de rămas-bun, spunând că speră ca Sarah „să fi găsit, în sfârșit, pacea”.

Fosta parteneră a lui Fielder-Civil vorbise public în 2011 despre impactul devastator al morții lui Amy Winehouse asupra acestuia, pe atunci încarcerat. Ea declara la acea vreme că Blake era „devastat și distrus” de vestea morții artistei și că legătura dintre ei fusese una profundă, deși marcată de probleme legate de dependențe.

Poliția a transmis că investigațiile sunt în desfășurare și că moartea femeii rămâne, pentru moment, „inexplicabilă”.

Blake Fielder-Civil trăiește izolat, într-o zonă rău famată

Între timp, mama lui Blake Fielder-Civil a declarat presei britanice că fiul său, care locuiește în prezent într-o garsonieră modestă din Leeds, ar putea să nu fie încă la curent cu moartea fostei sale partenere. „Este absolut tragic. Inima mea se îndreaptă către mama ei”, a spus aceasta.

Locuitorii din zona Headingley din Leeds l-ar descrie pe Blake ca o persoană retrasă care „își ține capul plecat”, evitând să vorbească despre trecutul său sau despre Amy Winehouse.

Unii vecini au povestit că blocul în care locuiește este frecventat de persoane dependente de droguri, iar mirosul de cannabis este adesea simțit în aer.