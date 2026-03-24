Rogobete reclamă haosul de la Rezidențiat: În ultimii ani au fost scoase la concurs posturi şi locuri "din pix", fără o estimare clară. FOTO: Hepta

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că de-a lungul timpului au fost scoase la concursul de Rezidenţiat posturi şi locuri "din pix", fără o estimare clară, fără să se ştie câţi doctori vor ieşi la pensie.

"S-au scos posturile şi locurile din pix, fără o estimare clară, fără să ştim câţi doctori vor ieşi la pensie, fără să ştim câţi medici vor ieşi la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate, fără să ţinem cont de aceste date demografice absolut esenţiale atunci când scoţi de fapt nişte locuri la la concurs la Rezidenţiat. Ele au fost scoase la concurs în funcţie de cum sugerau universităţile, dar realitatea din sistem, demografia sistemului nu au fost luate în calcul.

Anul acesta ştim în fiecare spital grupele de vârstă, câţi vor ieşi la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate şi la Rezidenţiat vom scoate numărul de locuri şi posturi în funcţie de această demografie", a afirmat ministrul, citat de Agerpres.



El a spus că "discrepanţa" nu se va opri peste noapte şi se va reuşi probabil în următorii 5-6 ani să se ajungă la un echilibru.