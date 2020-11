Pilotul francez de Formula 1 Romain Grosjean, supravieţuire miraculoasă după ce bolidul i s-a rupt în două şi a luat foc

La scurt timp după debutul Grand Prix-ului, monopostul lui Grosjean, care plecase de pe penultima poziţie, s-a lovit de cel al rusului Daniil Kviat (echipa AlphaTauri) și a părăsit pista în viteză.

După ce a percutat parapetul de protecţie, maşina lui Grosjean s-a rupt în două și a luat foc.

Pilotul francez a fost scos din foc şi transportat imediat la spital.

Deși a stat timp de mai multe secunde în cockpitul în flăcări, Grosjean a scăpat, miraculos, cu doar câteva arsuri minore la mâini şi la picioare.

Martori care au asistat la competiţia din Bahrein spun că, după accident, maşina francezului s-a topit, literalmente, în flăcări.

Thank God he managed to escaped from the inferno pic.twitter.com/cACDhT2LIr