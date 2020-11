O româncă din Italia s-a trezit față în față cu hoții care i-au intrat în casă, pe fereastra de la baie

Rodica are 59 de ani, este căsătorită și trăiește de 20 de ani în Italia. Ea lucrează la un centru pentru persoane cu dizabilități din Castelfranco Veneto (Treviso) şi în seara incidentului urma să intre în tură de seară.

Era ora 18:00 când la un moment dat a auzit zgomote de la apartamentul vecin. Nu a dat importanţă considerând că vecinii făceau probabil, anumite lucrări de reparaţii.

"Am crezut că vecinii mei fac unele lucrări în casă și nu am acordat prea multă atenție. După câteva minute însă am simțit că se întâmplă ceva în baia mea și m-am grăbit să văd ce este.”

Ajunsă în baie femeia a împietrit de spaimă

"Abia au dat cu ochii de mine au rămas împietriți pentru câteva clipe. Eu am început să țip cât am putut de tare, iar ei au făcut cale întoarsă, pe fereastră, apoi s-au coborât de-a lungul conductei de gaz, până au ajuns jos, pe pământ. Au sărit peste poarta de la grădina blocului și s-au urcat într-o mașină”, a povestit femeia care a sunat imediat la poliţie.

La scurt timp după incident s-a intors acasă şi vecinul care locuia în apartamentul din care se auzeau zgomotele. Din păcate, hoţii au reuşit să îi fure bani și mai multe efecte personale.

"Dacă dormeam și hoții apucau să intre de-a binelea în casă nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla cu mine. Acești infractori acționează fără scrupule și au ajuns să intre prin locuințe în timpul zilei, fără nicio frică”, a spus indignată românca de 59 de ani, notează roiatalianul.ro

Poliţişti ajunşi la faţa locului au organizat căutări în zonă şi au constatat furtul de la vecin.