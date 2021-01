Ce spun românii despre vaccinul anti-COVID: ''Nu îşi asumă nimeni dacă se întâmpla ceva cu tine. Mori şi nu răspunde nimeni''

În localitatea Strehaia, din judeţul Mehedinţi, 25 de cadre medicale s-au vaccinat până acum. Nicio persoană vaccinată din oraş nu a raportat reacții adverse la vaccinul anti COVID-19.

Următorii pe listă sunt profesorii şi personalul nedidactic din şcoli. Totodată, medicii de familie au primit, deja, solicitări pentru imunizare din partea oamenilor.

Printre localnici, parerile sunt împărțite. În timp ce unii dintre ei cred ca singurul mod prin care putem scăpa de acest virus este vaccinul şi au încredere în el, alții sunt de părere că serul a fost realizat mult prea repede şi ar trebui testat mai mult.

''Cu siguranţă m-as vaccina consider că este un lucru bun care va pune capăt pandemiei ca şi celelalte vaccinuri care au scăpat omenirea de holeră, ciuma, tetanos şi acest vaccin este cu siguranţă util pentru cetăţeni'', spune un localnic.

O altă localnică este sceptică şi spune că nu crede că vaccinul este o soluţie în cazul său.

''Nu m-aş vaccina pentru că mi-e frică. Eu am astm sunt bolnavă nu garantez cu vaccinul asta'', spune femeia.

''Nu îşi asumă nimeni, mori şi nu răspunde nimeni pentru tine''

O tânără spune că nu are încredere momentan în eficacitatea serului.

''Să îşi asume cineva dacă se întâmpla ceva cu tine. Nu îşi asumă nimeni, mori şi nu răspunde nimeni pentru tine. Poate l-aş face peste ceva timp'', spune tânăra.

Psihologii explică frica trăită de persoanele care au reţinuri în privinţa vaccinului.

''Oamenii sunt mult mai anxioşi decît înainte. Trăiesc mult mai multe frici. Frica asta de COVID de infectare se extinde şi către frica de necunoscut cum este vaccinul şi atunci unii oameni îl refuza pentru că nu îl cunosc suficient. O categorie foarte mare de oameni vede din acest vaccin reîntoarcele la viața dinainte la libertățile pe care le aveam înainte și poate că nu le valorizam la fel de mult '', explică Radu Oprița, psiholog.

Biserica susţine ideea vacinării, însă reprezentații spun că decizia imunizării aparține exclusiv cetățeanului

Preoţii au început să împartă credincioşilor din întrega ţară broşuri cu date despre vaccin, pentru a-i ajuta să înţeleagă care sunt avantajele vaccinării.

Preoţii vor vorbi în predicile lor din biserici despre vaccinarea anti-COVID, astfel încât temerile enoriaşilor cu privire la potenţiale efecte advrese ale serului sa fie eliminate.

În Mehedinţi, au fost organizate, la fel ca in intreaga tara, centre provizorii de vaccinare: in incinta spitalelor, iar in perioda urmatoare vor fi create si centre propriu-zise, se va desfasura campania de imunizare