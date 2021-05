Români blocaţi pe aeroportul din Helsinki şi Paris: "Facem 48 de ore de când suntem ţinuţi pe aeroport, într-o cuşcă"

De mai bine de 48 de ore, mai muţi români sunt blocaţi pe aeroportul din Helsinki. Deşi au testele pentru COVID negative şi contracte de muncă, nu sunt lăsaţi să intre în ţară, pe motiv că ar reprezenta un pericol pentru finlandezi.

Românii, blocaţi de 48 de ore pe aeroportul din Helsinki

Muncitorii români sunt revoltaţi pentru că au cerut ajutor la ambasada ţării noastre şi nu au primit încă răspuns.

"Am aterizat joi la ora 13:20 şi astăzi este sâmbătă, ora 11:00. Deci, în scurt timp facem 48 de ore de când suntem ţinuţi în aeroport, fără niciun motiv, într-o cușcă. Am fost reținuți pe motiv că munca pe care noi vrem să o prestăm în țară, nu este o prioritate pentru ei, deși nu avem contracte de muncă, teste de COVID negative. Pe urmă ne-au spus că nu ne primește, deoarece prezentăm un pericol pentru cetățenii finlandezi, în legătură cu pandemia de coronavirus. Noi aveam testul de COVID negativ, a spus un român blocat pe aeroportul din Helsinki.

"Am fost percheziționați, dezbrăcați, descălcați, verificați ca pe niște infractori"

Am dormit pe bănci, ca oamenii străzilor, cum dorm ei prin gară și așa mai departe. Am sunat la Ambasada României, ne-au spus că nu pot face nimic și să așteptăm. Acum așteptăm din nou. Nu știm motivul pentru care nu ni se permite să ne întoarcem acasă. Ok, am înțeles, nu vor să ne primească la ei în țară, din nu știu ce motiv, însă nu înțelegem de ce nu ne trimit înapoi acasă, ne țin aici de 48 de ore și nu se face nimic", a adăugat românul, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3.

Şi românii care se află pe aeroportul din Paris stau la coadă de aproximativ trei ore, iar situaţia este dificilă. Mulţi dintre ei pierd legăturile aeriene pe care le-au plătit deja.

