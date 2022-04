Românii ies în stradă din cauza scumpirilor! Mii de oameni se pregătesc de un amplu protest în faţa Guvernului

Protestatarii solicită Guvernului luarea de măsuri pentru securitatea energetică şi alimentară a României, dar şi pentru compensarea efectelor economice şi sociale ale războiului din Ucraina.

BNS a transmis, vineri, că toate cele 35 de federaţii sindicale afiliate la Blocul Naţional Sindical, atât din sectorul privat cât şi din sistemul bugetar, vor asigura participarea a cel puţin 5.000 de sindicalişti la acţiunea de protest.

Dumitru Costin, liderul BNS, a intervenit astăzi a Antena 3, unde a vorbit în exclusivitate, despre nemulţumurile pe care le au oamenii care au sindicaliştii.

"Nu este doar iniţiativa Blocului Naţional Sindical. Eu am făcut apel şi către celelalte organizaţii sindicale încă de acum trei săptămâni. Din păcate, din acest moment nu am primit niciun feedback din partea lor, la fel cum tot din păcate, după ce acum trei săptămâni am trimis această solicitare de întâlnire cu Guvernul României, prin cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, împreună cu noi şi cu organizaţiile patronale, de trei săptămâni nu am primit niciun răspuns.

Temele pe care noi le propunem sunt temele curente ale cetăţeanului român. În primul rând, securitatea energetică, pentru că decizia recentă luată prin ordonanţă de a proteja în continuare diverse tipuri de consumatori, este doar o soluţie pe termen scurt. România are nevoie în regim de urgenţă de soluţii consistente pentru a produce suplimentare energetică şi de asemenea, de a-şi asigura, întregul necesar de gaze naturale. În continuare, avem capacităţi de producţie, cel puţin de îngrăşăminte, care sunt închise.

Ne bucurăm acum de temperaturile ridicate, dar va veni din nou iarna peste noi. Deja sunt anunţate creşteri de facturi, la încălzire, pentru iarna care vine. Trebuie să ne pregătim.

De asemenea, suntem departe de a rezolva problema securităţii alimentare. Pe noi nu ne încălzeşte faptul că suntem în Uniunea Europeană şi vom avea în continuare magazine pline cu tot ceea ce ne trebuie, dacă preţurile acestor produse vor fi extrem de scumpe. Asta e a doua mare problemă.

Manifestanţii vor să atragă atenţia asupra faptului că nu doar pensionarii săraci şi copii sunt o problemă în România, ci şi salariaţii. Anul trecut, toţi salariaţii au contribuit la veniturile bugetului de stat, cu 28 de miliarde de lei.

Avem foarte mulţi salariţi plătiţi cu salarii mizerabile care nu mai pot face faţă presiunii preţurilor. Ori găsim soluţii privitoare la creşterea salariilor, dacă nu, mergem cu o soluţie alternativă pe care am anunţat-o deja, şi anume, reducerea impozitelor pe venitul salarial, astfel încât salariţii să rămână cu un net mai mare, să poată amortiza o parte din creşterile de preţuri", a precizat Dumitru Costin, lider BNS, în exclusivitate la Antena 3.