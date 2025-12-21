"România a ajuns bătaia de joc a importatorilor de citrice". Director ANPC: Portocalele sub 60 mm ar trebui să fie doar furaj animalier

Director ANPC: România a ajuns bătaia de joc a importatorilor de citrice. FOTO: Paul Anghel/Facebook

Directorul ANPC Paul Anghel atrage atenția că lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate calitatea I.

El spune, într-un mesaj pe Facebook, că România a ajuns bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi a retailerilor:

”Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) şi portocalele(sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice ţară civilizata după normele europene”, spune Anghel într-o postare pe Facebook.

El arată că destinaţia acestora poate fi doar ca furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine), procesare (suc, piure, alcool), compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană.

Directorul ANPC mai afirmă că în multe hiper/super marketuri acestea sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I. ”Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, mai comentează Anghel.

