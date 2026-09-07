Antena 3 CNN Actualitate România a făcut un nou pas spre redeschiderea exporturilor de oi şi capre. Tanczos Barna anunţă ce s-a discutat la Bruxelles

România a făcut un nou pas spre redeschiderea exporturilor de oi şi capre. Tanczos Barna anunţă ce s-a discutat la Bruxelles

M.P.
1 minut de citit Publicat la 14:23 07 Sep 2026 Modificat la 14:34 07 Sep 2026
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tanczos barna
Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna. Sursa foto: Hepta

Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunţat luni că, în urma unor discuţii avute la Bruxelles, au fost identificate perspective concrete pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, notează Agerpres. 

"Au fost identificate perspective concrete pentru deblocarea exporturilor. S-a discutat planul de acţiune pe termen scurt şi mediu prezentat de ANSVSA şi au fost stabilite ultimele detalii înainte de susţinerea oficială a acestuia în vederea aprobării. 

Este un pas important în demersurile pe care le facem pentru reluarea exporturilor de ovine şi caprine. Am participat personal şi la aceste discuţii tehnice pentru a sprijini definitivarea planului şi punerea în aplicare a celor mai bune soluţii, în interesul fermierilor din România", a declarat oficialul, citat într-un comunicat al ministerului de resort.

Viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a avut vineri, 4 septembrie, la Bruxelles, alături de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, o întâlnire de lucru cu Francisco Reviriego Gordejo, şeful Unităţii "Sănătatea animală" din cadrul Direcţiei Generale Sănătate şi Siguranţă Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene.

De ce au fost impuse restricţii la exporturi

Discuţiile s-au concentrat asupra măsurilor şi etapelor necesare pentru reluarea exporturilor de ovine şi caprine.

"De la introducerea restricţiilor impuse de Comisia Europeană privind circulaţia ovinelor şi caprinelor, în contextul apariţiei focarelor de pestă a micilor rumegătoare şi de variolă ovină şi caprină, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a menţinut un dialog constant, atât cu fermierii şi organizaţiile reprezentative din sector, cât şi cu ANSVSA şi reprezentanţii Comisiei Europene. În această perioadă au fost analizate şi supuse consultării mai multe propuneri, iar MADR a sprijinit ANSVSA în elaborarea unui plan de acţiune axat pe soluţii pentru reluarea exporturilor", menţionează ministerul, în comunicat.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii de la Bruxelles a fost analizat planul de acţiune prezentat de ANSVSA şi au fost clarificate ultimele aspecte înaintea susţinerii oficiale a acestuia. 

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Etichete: Tanczos Barna Ministerul Agriculturii exporturi capre ovine

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