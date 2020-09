România, deficit comercial uriaș de 10 miliarde de euro, care își păstrează trendul crescător 

Avem date proaspete de la Institutul Național de Statistică cu privire la investițiile care au fost făcute în al doilea trimestru al acestui an și pe tot semestrul 1 al 2020 și date foarte importanete cu privire deficitul comercial, cât de mult se bazează România pe importuri, pe produse și materii prime din exterior și cât reușește să mai exporte.

În momentul de față avem un deficit comercial de aproximativ 10 miliarde de euro, probabil cel mai mare din ultimii 10 ani, care își păstrează trendul crescător. Suntem în continuare dependeți de materile prime și produsele din străinătate. Acest lucru nu este menționat de ministrul Finanțelor, Florin Câțu, care ia în calcul datele Institutului Național de Statistică din această dimineață cu privire la investițiile făcute în economie. El se referă la primul semestru comparativ cu semestrul anului anterior, 2019 și remarcă o creștere motiv pentru care acesta ar fi o dovadă a politicii bune aplicate de PNL și cabinetul din care face parte.

Ceea ce nu spune este că se referă an la an la an ca și comparație, nu și trimestru la trimestru, ca să se vad că clar și efectele pandemiei asupra acestor investiții, care defapt au scăzut de la 5%, la început de an, la 0.4% în trimestrul 2 al acestui an. Prin urmare creșterea din primul trimestru poate să fie și o creștere din inerție în ceea ce privește mișcarea în economie, datorită finalului de an 2019.

Miistrul Finanțelor, Florin Câțu, susține însă printr-o postare pe pagina de Facebook că economia României a răspuns perfect la măsurile implementete de guvernul PNL. „Vești EXCELENTE pentru TOȚI românii! Economia României a răspuns PERFECT la măsurile implementate de guvernul PNL!!

Investițiile NETE în economie MAI MARI în trimestrul ÎI și semestrul I din 2020 față de aceeași perioadă din 2019. Doar guvernul a investit CEA MAI MARE suma din ultimii zece ani în primul semestru și se vede.

Pariul guvernului PNL pe investițîi este confirmat de date oficiale. Datele prezentate azi de INS susțîn fară dubii scenariul revenirii economiei în "V" începând cu trimestrul III.

Am implementat o politica fiscala anticiclica, prudentă și responsabilă, iar datele confirmă că am ales cea mai bună strategie. În continuare este nevoie și de dobânzi reale zero sau chiar negative pentru a menține acest ritm. Nu am dubii că așa se vă întâmplă”, este mesajul postat de Florin Câțu