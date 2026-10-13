România negociază exportul de animale în India şi accesul altor produse alimentare pe piaţa indiană

India ar putea importa alimente din România în scurt timp. Sursa foto: Getty Images / Dalibor Despotovic

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, şi ambasadorul Indiei în România, Manoj Kumar Mohapatra, au discutat, marţi, despre perspectiva semnării, într-un termen cât mai scurt, a certificatelor sanitare veterinare necesare schimburilor comerciale dintre România şi India şi despre accesul altor categorii de produse alimentare pe piaţa indiană, notează Agerpres.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei, ambasadorul Indiei în România a efectuat o vizită oficială la sediul ANSVSA. Întâlnirea a vizat identificarea unor oportunităţi concrete de consolidare a cooperării bilaterale, cu accent pe facilitarea schimburilor comerciale, siguranţa alimentară şi utilizarea tehnologiilor moderne în domeniul sanitar-veterinar.

"Un aspect important al dialogului l-a reprezentat perspectiva semnării, într-un termen cât mai scurt, a certificatelor sanitare veterinare necesare schimburilor comerciale dintre România şi India. Ambasadorul Indiei, medic veterinar de profesie, şi-a exprimat încrederea că acest obiectiv poate fi atins rapid, subliniind nivelul ridicat al standardelor europene în domeniul siguranţei alimentare şi faptul că România, ca stat membru al Uniunii Europene, aplică aceste cerinţe. Totodată, şi-a exprimat disponibilitatea de a se implica personal pentru accelerarea demersurilor necesare", se arată în postare.

India aşteaptă date despre exporturi

În acest context, partea indiană aşteaptă o propunere concretă din partea României privind produsele şi capacităţile de export, astfel încât discuţiile să poată avansa către rezultate practice.

La rândul său, preşedintele ANSVSA a subliniat importanţa valorificării rapide a acestei oportunităţi, în condiţiile intensificării relaţiilor economice dintre India şi alte state europene.

Principalele direcţii de cooperare discutate au vizat: exporturile româneşti şi cooperarea comercială - identificarea produselor de origine animală şi a altor categorii de produse alimentare care ar putea avea acces pe piaţa indiană, precum şi accelerarea demersurilor pentru convenirea şi semnarea certificatelor sanitare veterinare; siguranţa alimentară şi cooperarea instituţională - consolidarea dialogului dintre autorităţile competente din cele două ţări, în vederea schimbului de experienţă şi a identificării unor soluţii comune pentru eficientizarea controalelor oficiale; utilizarea tehnologiilor moderne în domeniul sanitar-veterinar - explorarea unor soluţii tehnologice avansate pentru monitorizare, trasabilitate, prevenirea riscurilor şi îmbunătăţirea activităţilor de control sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Schimbul de expertiză şi bunele practici, respectiv facilitarea contactelor directe între specialiştii români şi indieni, inclusiv prin prezentarea unor tehnologii şi soluţii inovatoare dezvoltate de instituţii şi companii din India, este un alt subiect atins de cei doi oficiali.

"Ca prim pas concret, ambasadorul Indiei a propus organizarea unei întâlniri online între specialiştii celor două ţări, care să deschidă calea unor vizite de lucru în format fizic. Preşedintele ANSVSA a confirmat disponibilitatea părţii române de a transmite o propunere oficială pentru organizarea unei videoconferinţe chiar săptămâna viitoare", notează reprezentanţii instituţiei.

La rândul său, Alexandru Bociu a adresat diplomatului invitaţia oficială de a efectua o vizită de lucru la laboratoarele şi obiectivele de referinţă din proximitatea Capitalei.

"Această iniţiativă va oferi înaltului oficial indian oportunitatea de a constata direct excelenţa operaţională şi capacitatea analitică avansată a României, reflectate în standardele înalte de performanţă şi rigoarea examinărilor de laborator. Prin aceste demersuri, ANSVSA urmăreşte transformarea dialogului diplomatic într-o colaborare instituţională concretă, care să susţină accesul produselor româneşti pe noi pieţe internaţionale şi să încurajeze schimbul de expertiză şi inovarea în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor", se mai arată în postare.