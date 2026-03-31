România şi Ucraina, noi discuţii despre colaborarea în producţia de drone. Miruţă: MApN să fie o piesă centrală, nu doar un beneficiar

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă. Foto: gov.ro

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a avut marţi, la sediul MApN, o întrevedere cu Sergiy Boyev, ministrul adjunct al Apărării pentru integrare europeană din Ministerul ucrainean al Apărării, ocazie cu care s-a discutat despre posibilitatea dezvoltării sau producţiei de aeronave fără pilot, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discuţiile s-au axat pe explorarea posibilităţilor de cooperare viitoare dintre Ministerele Apărării din România şi Ucraina, în contextul Parteneriatului strategic semnat recent de preşedinţii celor două ţări şi al implementării Instrumentului financiar "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE).

În cadrul întâlnirii, oficialii au discutat despre posibilitatea dezvoltării sau producţiei de aeronave fără pilot în colaborare directă cu Ucraina, fiind abordate şi variantele de transfer tehnologic.

200 de milioane de euro, prin SAFE

"Proiectul beneficiază de 200 de milioane de euro prin programul SAFE, în coproducţie, şi ne dorim ca în această colaborare MApN să fie o piesă centrală, nu doar un beneficiar. De aceea, discutăm în aceste zile modalitatea de a alcătui o echipă care să se ocupe exclusiv de acest proiect, termenul de semnare al contractului fiind sfârşitul lunii mai", a declarat ministrul Miruţă, potrivit sursei citate.

"Ţara noastră va beneficia de experienţa Ucrainei obţinută pe câmpul de luptă şi de faptul că va avea la dispoziţie personal şi infrastructură în care să producă tehnică de ultimă generaţie atunci când este nevoie de ea. Va fi, de asemenea, un avantaj şi pentru Ucraina, respectiv faptul că prin participarea României la proiectul SAFE va fi finanţată producţia de drone", a concluzionat ministrul Miruţă.

Întâlnirile dintre specialişti şi companii de profil din România şi Ucraina - 15 companii ucrainene, care îşi prezintă portofoliile şi capacităţile tehnice - vor continua şi în zilele următoare.

La întrevedere au participat şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Direcţiei generale pentru armamente, generalul-maior Ion-Cornel Pleşa, şi şeful Comandamentului Apărării Cibernetice, generalul de brigadă Răzvan Marian Tudose.