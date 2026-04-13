"Românii au tot mai puţini bani, fac tot felul de jonglerii ca să supravieţuiască". După Paște, îi așteaptă noi scumpiri

Sursa foto: Getty Images

Urmează un nou val de scumpiri ale alimentelor de bază, după Sărbătorile Pascale, România fiind deja campioana scumpirilor la nivel european. Producătorii de la noi anunţă că preţul alimentelelor de bază va continua să crească din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Pâinea, carnea și legumele vor rămâne în top. Economistul Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice din București, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că românii au tot mai puţini bani şi fac tot felul de jonglerii, tot felul de contorsionări ca să poată să supravieţuiască. "Mai există şi problema faptului că nu creşte economia, nu cresc comenziile la nivelul companiilor private, ceea ce pune în dificultate antreprenorul atunci când vine vorba de creşterea veniturilor", a mai transmis specialistul.

Banca Națională a României (BNR) estimează o inflație mai ridicată, în contextul războiului din Iran. Românii cheltuie 1.400 de lei pe mâncare, cu 100 de lei mai mult decât acum un an. Şi, imediat după Paşte, vor veni noi scumpiri la alimentele de bază, au transmis procesatorii. De vină este carburantul de această dată. Litrul de motorină de 10 lei a adus costuri tot mai mari pe lanțurile de producție dar și cele logistice.

Producătorii au anunţat că vor scumpi alimentele. Prima pe listă este chiar pâinea, care ar urma să se scumpească cu 10%, susține președintele Romalimenta. Pâinea este produsul care s-a scumpit succesiv în ultimii ani iar acum a ajuns la prețuri destul de mari. Și în ultimul an, pâinea a înregistrat o scumpire de 10%, arată datele oficiale.

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN dacă ne putem aştepta la aşa-numitele "scumpiri în lanţ" în următoarele luni, profesorul de economie Cristian Păun a răspuns: "Sigur, din toate punctele de vedere, orice creştere de costuri generează o reacţie absolut normală la nivel de producători, comercianţi de a creşte preţurile cu care ei vin cu produsele şi serviciile lor către noi.

Problema mare este că, exact aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, noi venim după o perioadă de inflaţie sistemică, de inflaţie care deja a devenit un fenomen sistemic, un fenomen pe termen lung în România, din păcate, ceea ce înseamnă că românii au tot mai puţini bani şi fac tot felul de jonglerii, tot felul de contorsionări ca să poată să supravieţuiască deja din cei mai mulţi bani, pe supravieţuire. Şi, evident, că mai există şi problema faptului că nu creşte economia, nu cresc comenziile la nivelul companiilor private, ceea ce pune în dificultate antreprenorul atunci când vine vorba de creşterea veniturilor".

Ulterior, specialistul a mai făcut următoarele precizări: "Deci, ideea asta pe care o au producătorii, mai ales producătorii de produse care nu au un grad de prelucrare foarte mare şi unde concurenţa este destul de mare: făină, carne, lapte, ouă – nu este neapărat una foarte bună, ca idee. De asta spun că producătorii o să încerce. Dar când o să vadă că rămân cu mărfuri nevândute, când o să vadă că o să scadă consumul, se vor gândi de două ori. Şi asta pentru că, până la urmă o afacere este afacere şi rezistă doar dacă vinde către noi ".

Și legumele românești ar urma să fie mai scumpe cu 20% anul acesta, după ce costurile fermierilor cu îngrășămintele și motorina au crescut. În plus, şi la carne am putea avea creșteri de prețuri de câteva procente. Magazinele spun că sunt deja furnizori care au trimis noi liste de prețuri cu scumpiri chiar la alimentele de bază.

România este în continuare campioana scumpirilor la nivel european. Asta înseamnă că la noi produsele, serviciile dar și alimentele se scumpesc într-un ritm mult mai alert decât în alte țări europene.

La noi, inflația pentru luna februarie a fost de 8,3%, de 4 ori mai mare decât media uniunii europene, arată datele eurostat. Iar ce este în cifre se pobservă și în buzunar. Cheltuielile unei gopspodării la finalul anului 2025 au ajuns la 1.410 lei, în creștere cu 113 lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta în contextul în care nu au intrat noi produse în coș, ci acesta este doar efectul scumpirilor.