Românii cu credite legate de ROBOR ar putea cere bani înapoi. FACIAS începe demersuri pentru calcularea prejudiciilor

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a pregătit o serie de demersuri pentru a afla cât au plătit în plus românii la ratele bancare din cauza majorărilor artificiale a indicelui ROBOR și pentru a identifica soluțiile legale prin care aceștia își pot recupera banii. În timp ce băncile încearcă acum să obțină în ședințe de judecată cu ușile închise suspendarea sancțiunilor aplicate de către Consiliul Concurenței, cetățenii care au suportat ani la rând rate majorate artificial rămân cu paguba.

Timp de opt ani, între 2018 și 2026, sute de mii de familii din România au fost mințite că explozia ratelor bancare este rezultatul inevitabil al pieței și al inflației. În realitate, conform constatărilor oficiale ale Consiliului Concurenței din iunie 2026, zece bănci — BCR, BRD, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, Exim Banca Românească, CEC Bank, UniCredit, Intesa Sanpaolo România și Libra Internet Bank— și-au coordonat comportamentul și au făcut schimb de informații confidențiale exact în etapa de stabilire a indicelui ROBOR. În timp ce românii au sărăcit, fiind forțați să achite dobânzi umflate artificial, băncile au raportat profituri istorice pe seama unor costuri manipulate.

Mai mult, amenzile de 3,73 miliarde de lei aplicate de Consiliul Concurenței intră integral în bugetul statului, fără ca vreun leu să ajungă înapoi la oamenii care au plătit efectiv aceste sume din propriul buzunar. În loc să își asume răspunderea în fața clienților, nouă dintre cele zece bănci sancționate au cerut Curții de Apel București ca procesele prin care încearcă să suspende decizia de sancționare să se judece în secret, fără accesul publicului și al presei.

În fața acestei nou abuz de a ascunde adevărul, FACIAS intervine în apărarea milioanelor de români care au suportat creșterea ratelor bancare și care au dreptul să afle cum a fost influențat indicele ROBOR. În acest sens, FACIAS va apăra drepturile cetățenilor de a fi informați în dosarele deschise de bănci la Curtea de Apel București, solicitând judecătorilor să respingă cererile de desfășurare a ședințelor cu ușile închise. În baza articolului 127 din Constituția României, care garantează publicitatea dezbaterilor judiciare, FACIAS cere asigurarea unei transparențe totale.

Totodată, FACIAS va solicita Consiliului Concurenței să comunice public perioada exactă în care au avut loc practicile sancționate și informațiile disponibile privind măsura în care acestea au influențat artificial ROBOR. FACIAS urmărește să clarifice dacă autoritatea a determinat diferențele dintre valorile indicelui și cele care ar fi rezultat în condiții normale de concurență, precum și ce date pot fi utilizate pentru calcularea eventualelor prejudicii.

FACIAS va continua demersurile pentru ca cetățenii afectați de manipularea indicelui ROBOR, care au fost nevoiți să achite dobânzi mai mari ca urmare a practicilor abuzive ale băncilor, să își poată recupera sumele plătite în plus.