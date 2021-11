Românii, indignați de mesajul etichetelor de pe produsele Ikea din Viena: "ATENȚIE: poate conține urme de păduri seculare din România"

"Pe produsele din lemn vândute de IKEA la Vienna au apărut etichete care avertizează consumatorii cu mesajul ”ATENȚIE: poate conține urme din lemn de la păduri seculare din România.", a anunțat organizația Agent Green, pe Facebook.

"Wood products sold by IKEA in Vienna started to be labeled with a message for consumers saying ”WARNING: May Contain Traces of Romanian Old-Growth Forests”."

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

"Este un fel de bataie de joc la adresa noastra ... Nu va opri pe nimeni sa cumpere.", "Asta-i culmea! Au pus o eticheta si gata! Se taie padurile in continuare si produsele se vand foarte bine si cu eticheta.", "Degeaba. Ne rad in fata cu mesajele de genu…", sunt doar câteva dintre mesajele românilor care au văzut fotografiile pe rețeaua de socializare.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal