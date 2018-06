Rudel Obreja, prima declarație după ce a fost condamnat la închisoare: „Am primit-o cu demnitate. E o decizie pe care trebuie să o respect, nu o accept”

Rudel Obreja a primit o condamnare de cinci ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă.

„Am primit-o cu demnitate. E o decizie pe care trebuie să o respect, nu o accept, nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat. Am spus lucrurile astea, dar aici s-a ajuns. Suntem într-o țară în care trebuie să respectăm legea. Așa trebuie să fac. Am fost plecat din țară, m-am întors, am aici copii, am familia. Am făcut multe pentru țară, voi face în continuare”, a spus Obreja.

„Sunt un luptător, sunt un om demn. Am luptat o viață întreagă, voi lupta în continuare. Dreptatea se va face. Nu mi-e teamă de nimic pe lumea aceasta. Nici măcar de Dumnezeu”, a continuat el.

„Avem încă multe posibilități de a răsturna această decizie. Vom continua împreună cu avocații să lucrăm în acest dosar. Ce am spus de-a lungul timpului, se va adeveri. A fost un dosar la comandă. Niciuna din cele șapte acuzații nu s-a mai regăsit în acest dosar”.

„Nu regret nimic. Sunt mândru de tot ce am făcut pentru țara mea, pentru copiii mei. Le mulțumesc tuturor pentru că au fost lângă mine”, a adăugat Obreja.