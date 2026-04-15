Rușii au atacat cu drone la graniţa cu România. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere

Două mesaje RO-Alert au fost transmise, în noaptea de marţi spre miercuri, locuitorilor din nordul judeţului Tulcea, după ce au fost detectate grupuri de drone în apropierea spaţiului aerian roânesc. Ministerul Apărării anunţă că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, dar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

În ambele mesaje de alertă extremă transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în jurul orelor 2:37 şi 5:08, populaţia a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se protejeze.



"Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere. (...) Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional", se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).



Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5:42.



În primele două luni ale acestui an, MApN a înregistrate 15 situaţii generate de atacuri desfăşurate în proximitatea frontierei, iar în 10 dintre acestea s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul de Poliţie Aeriană pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiei aeriene.