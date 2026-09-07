Rușii au atacat cu drone lângă graniță. Populația din Tulcea a primit mesaj Ro-Alert să se adăpostească 90 de minute

Rușii au atacat cu drone lângă graniță. Sursa foto: Getty Images

Rușii au atacat cu drone Ucraina, luni dimineață, la granița cu România, iar populația din Tulcea a primit mesaj Ro-Alert să se adăpostească deoarece există risc de căderi de drone sau de părți ale acestora.

Populaţia care locuieşte în zona de nord a judeţului Tulcea a primit, luni dimineaţa, în jurul orei 6:55, un nou mesaj Ro-Alert în care este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.



În mesajul de alertă extremă, autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.



"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori" - se precizează în mesajul Ro-Alert.



De la începutul acestui an, numărul mesajelor Ro-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.