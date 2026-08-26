S-a filmat pe TikTok cum îi înjură pe polițiștii locali. Aceștia l-au vizitat acasă și l-au amendat

Poliţiştii locali avertizează că verifică în permanenţă şi conținutul de pe rețelele sociale. Foto: Agerpres

Un bărbat din Arad, care a postat pe TikTok o filmare cu el în timp ce îi înjură pe polițiștii locali din oraș, a fost amendat cu 1.000 de lei. Polițiștii l-au vizitat acasă și i-au înmânat amenda pentru adresarea de injurii şi expresii jignitoare, relatează Agerpres.

Bărbatul de 42 de ani îi filmase pe poliţişti pe malul Mureşului, în zona centrală a municipiului Arad, în contextul unui eveniment public unde aceştia asigurau ordinea.



„Ulterior, înregistrarea video a fost identificată pe platforma de socializare TikTok, unde fusese publicată de persoana în cauză. Din conţinutul materialului video au rezultat injurii, expresii şi afirmaţii jignitoare la adresa poliţiştilor locali şi a instituţiei Poliţiei Locale”, a transmis Primăria Arad, miercuri, printr-un comunicat de presă.



Arădeanul a fost identificat rapid, iar poliţiştii locali l-au vizitat acasă, pentru a-i aduce o amendă de 1.000 de lei, pentru adresarea de injurii şi expresii jignitoare.



„Direcţia Generală Poliţia Locală Arad reaminteşte faptul că libertatea de exprimare trebuie exercitată cu respectarea drepturilor, demnităţii şi reputaţiei celorlalte persoane. Totodată, utilizarea platformelor de socializare nu înlătură răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute şi sancţionate de legislaţia în vigoare”, se arată în comunicatul citat.



Poliţiştii locali avertizează că verifică în permanenţă şi conținutul de pe rețelele sociale.