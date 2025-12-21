S-a format o coloană de mașini de 11 kilometri la intrarea în ţară, la Vama Nădlac. Rutele ocolitoare recomandate de polițiști

Li se recomandă şoferilor să aibă răbdare, să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi regulile de circulaţie. Foto: Inspectoratul Județean de Poliție Timiș

O coloană de mașini de 11 kilometri s-a format, duminică, la intrarea în țară, la Vama Nădlac. Astfel, traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426, din cauza numărului crescut de autovehicule care intră în ţară pe sensul de mers Nădlac - Bucureşti, relatează Agerpres.



Această situaţie este determinată de faptul că DN 68A nu poate prelua fluxul mare de autovehicule care coboară de pe autostradă.





Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea traficului, Poliţia recomandă conducătorilor auto utilizarea următoarelor rute ocolitoare:

Autostrada A1, kilometrul 536 - Centura ocolitoare a municipiului Arad, cu legătură directă pe DN7 (E68); Autostrada A6 Lugoj - DN6 (E70);

Autostrada A1, kilometrul 443 - ieşire Traian Vuia, cu legătură către DN6 şi DN68A; Autostrada A1, kilometrul 443 - ieşire Traian Vuia spre Făget, cu legătură către DN7 (E68);

Totodată, li se recomandă şoferilor să aibă răbdare, să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi regulile de circulaţie, şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic.