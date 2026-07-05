S-a rupt șina de tren între Eforie Nord și Eforie Sud. Circulația trenurilor a fost oprită, numeroși turiști au rămas blocați

1 minut de citit Publicat la 16:00 05 Iul 2026 Modificat la 16:00 05 Iul 2026

Șine de cale ferată. Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud a fost întreruptă, duminică, după ce a fost constatată ruperea unei șine. Foto: Getty Images

Circulația feroviară pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța a fost oprită, duminică, după identificarea unei șine rupte la kilometrul 240+970, între Eforie Nord - Eforie Sud.

"Echipele de intervenție au fost deja trimise la fața locului ca să evalueze situația și ca să înceapă lucrările de remediere cât mai curând posibil.

Potrivit reprezentanților companiei CFR SA, intervenția este însă una dificilă din cauza traficului rutier intens în zonă, care îngreunează accesul utilajelor și al echipelor de intervenție.

Primele estimări arată că reluarea circulației ar putea avea loc în aproximativ 2 ore, însă termenul va depinde de complexitatea lucrărilor.

Între timp, avem deja două trenuri care sunt afectate. Un tren care circulă pe ruta Mangalia–Constanța staționează deja în gara Eforie Sud, iar un altul, care merge din Constanța spre Mangalia, este oprit în stația de la Eforie Nord.

Sunt anticipate întârzieri și pentru alte garnituri care tranzitează această zonă", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.

Ce spune CFR despre incidentul dintre Eforie Nord și Eforie Sud

"Echipele de intervenție ale CFR SA se deplasează la fața locului pentru verificări tehnice și pentru executarea lucrărilor necesare de remediere.

Măsura de oprire temporară a circulației a fost dispusă pentru asigurarea condițiilor de siguranță feroviară, conform procedurilor aplicabile în astfel de situații", se arată într-un comunicat al companiei CFR SA.

Conform sursei citate, șina ruptă reprezintă "o discontinuitate la nivelul elementului de rulare al căii ferate, care impune intervenția personalului de specialitate înainte de reluarea traficului".

După evaluarea în teren, echipele tehnice vor stabili soluția de remediere și vor executa lucrările necesare pentru repunerea liniei în condiții corespunzătoare de exploatare, a precizat CFR S.A.

Până la finalizarea intervenției, trenurile care tranzitează zona urmează să acumuleze întârzieri.