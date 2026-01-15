"Salariile sunt nedemne. Nu există dialog”. Proteste în muzeele și instituțiile de cultură din toată țara

1 minut de citit Publicat la 19:18 15 Ian 2026 Modificat la 19:18 15 Ian 2026

Sindicaliștii reclamă că salariile din cultură rămân nedemne pentru rolul social al acestor profesii. FOTO: Facebook/CulturMedia

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia a anunțat joi declanșarea acțiunilor de protest care se vor desfășura pe parcursul a două săptămâni, la nivel național.

Potrivit sindicaliștilor, protestele vor avea loc: în fața Ministerului Culturii (pichetare); în interiorul instituțiilor de cultură – muzee, biblioteci, teatre, case și centre de cultură – prin forme simbolice de protest.

Timp de două săptămâni, reprezentanții angajațilordin muzee sau alte instituții culturale vor picheta zilnic Ministerul Culturii. De asemenea, vor avea loc proteste simbolice în instituțiile de cultură din întreaga țară.

Care sunt revendicările

Sindicaliștii au purtat joi banderole albe și au afișat revendicările, cu ajutorul unor mesaje inspirate din opera și publicistica lui Mihai Eminescu.

“Banderola albă simbolizează tăcerea impusă culturii, marginalizarea celor care o servesc și refuzul decidenților de a-și asuma responsabilitatea”, a transmis CulturMedia.

Sindicaliștii reclamă că salariile din cultură rămân nedemne pentru rolul social al acestor profesii. Ei condamnă lipsa de personal și subfinanțarea cronică ți acuză că dialogul social este formal, nu real.

“Ziua Culturii Naționale este tratată ca eveniment de imagine, nu ca moment de asumare politică. Ziua Eminescu: simbol onorat declarativ, ignorat în fond. Ziua de 15 ianuarie este folosită, an de an, pentru discursuri, ceremonii și declarații sterile. Exact ceea ce Eminescu critica: separarea brutală dintre vorbe și fapte.

Eminescu nu a fost poetul festivismului, ci vocea incomodă care denunța impostura, mediocritatea și disprețul autorităților, inclusiv față de Cultură. Astăzi, el este invocat simbolic, dar trădat în esență, de către cei care ar trebui să-l onoreze prin asumarea rolului de decident față de instituțiile culturale și oamenii care le servesc", au transmis sindicaliștii.

Mesajele afișate în instituțiile de cultură vor porni din gândirea eminesciană, adaptată prezentului.