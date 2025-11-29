Salvamontiştii au instalat un nou dispozitiv de verificare a echipamentelor de avalanşă la Bâlea Lac

<1 minut de citit Publicat la 23:17 29 Noi 2025 Modificat la 23:17 29 Noi 2025

sursa foto: Facebook / Salvamont Sibiu

Salvamontiştii sibieni au anunţat instalarea unui nou dispozitiv de tip ARVA Check Point la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş. Sistemul este destinat verificării rapide a funcţionării echipamentelor DVA (Detector de Victime în Avalanşă) utilizate de practicanţii sporturilor de iarnă, relatează Agerpres.

Noua tehnologie permite testarea instantă a emisiei semnalului transmis de dispozitivele DVA, contribuind la creşterea siguranţei turiştilor care intră în zone montane cu risc ridicat de avalanşă.

Potrivit Salvamont, echipamentul a fost achiziţionat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu şi al Salvamont România – Dispeceratul Naţional, în cadrul unui program amplu de dotare menită să reducă riscurile activităţilor montane pe timp de iarnă.

Un dispozitiv similar funcţionează deja la Cabana Paltinul, oferind turiştilor un punct suplimentar pentru verificarea echipamentului înainte de a intra în trasee expuse pericolelor sezonului rece.

Salvamontiştii îi încurajează pe turiştii care ajung la Bâlea Lac să fie echipaţi complet şi adecvat pentru condiţiile de iarnă.