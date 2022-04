Alimente miracol de consumat în orice cantitate, cu Lygia Alexandrescu

Daca nu exista tulburari de coagulare a sangelui, toate aceste zarzavaturi odata consumate ajuta la intarirea sistemului nostru de aparare, la curatarea organismului si in special a sangelui, cum spun batranii. Proprietati nutritive deosebite prezinta spanacul si salata verde.

Urzicile sunt vedetele sezonului pentru ca sunt un tonifiant general extraordinar. Prin continutul lor bogat in aminoacizi esentiali, vitamine B (acid folic), C, A, E si K, calciu, fier si magneziu si in special clorofila, urzicile pot fi considerate atat aliment cat si plante medicinale. Astfel este cunoscuta folosirea urzicilor in afectiuni hematologice (combat anemia), afectiuni respiratorii (deschid caile respiratorii, reduc tusea si reduc si fluidifica mucusul bronho-pulmonar), combat constipatia prin stimularea digestiei, au actiune hipoglicemianta (scad glicemia) si actioneaza pozitiv in afectiunile dermale (eczeme, matreata).

Spanacul este o planta din familia amarantaceelor si a fost cultivata pentru prima oara in Asia de sud-vest. Inca din copilarie am fost cu totii admiratori ai lui Popeye marinarul si ne-am straduit sa mancam spanac doar ca sa fim la fel de puternici ca el. Si puterea acestui personaj de desen animat venea din cantitatea mare de fier pe care o contine spanacul. Intre noi fie vorba, in anii '30 s-a publicat o statistica eronata privind alimentele cele mai bogata in fier.

Astfel pentru spanac s-a raportat o cantitate de fier de 10 ori mai mare decat in realitate. Asta nu il face pe spanac mai putin valoros din punct de vedere nutritiv. El contine asadar fier, calciu, clorofila, beta-caroten (necesar pentru formarea vitaminei A), vitamina C, B6, sodiu si potasiu. Sulful pe care-l contine spanacul ajuta la detoxifierea ficatului iar vitamina A ajuta la imbunatatirea vederii pe timp de noapte.

Datorita continutului mare de compusi flavonoizi(13), spanacul este un aliment anti-cancerigen. S-au produs anumite extracte din spanac si in urma studiilor clinice asupra acestora s-a constatat ca ele ajuta la inhibarea dezvoltarii celulelor canceroase de la nivelul stomacului si pielii. Ca si forma de preparare, spanacul se poate consuma proaspat sub forma de salata sau fiert, ca sote. Frunzele proaspete de spanac se pot mentine in frigider 7-8 zile iar pastrarea in congelator poate dura si 6 luni.

Salata verde sau laptuca este o planta care face parte din familia asteraceelor si a fost cultivata cu mii de ani in urma in zona bazinului mediteranean fiind prezenta si in bucataria antica greaca sau egipteana. Exista mai multe soiuri de salata verde si de multe ori e dificil de ales tipul de salata cel mai bun. Ca si regula generala, cu cat culoarea frunzelor este mai inchisa cu atat salata respectiva este mai bogata in fitoelemente.

Din punct de vedere nutritiv, salata verde este apreciata pentru continutul ei caloric foarte redus (90% apa), in plus aduce un aport de acid folic, vitamina C, beta-caroten si potasiu si o substanta fitochimica numita lactucin, care are proprietati sedative. Ca si beneficii aduse asupra sanatatii, salata verde promoveaza sanatatea hepatica, reduce riscul de boala cardiaca, cancer si combate insomnia.

Salata verde poate fi consumata sub forma proaspata (in cele mai multe cazuri si este cea mai recomandata forma de consum) dar si sub forma de supa de salata verde sau sote preparat la cuptor. In functie de soi, salata verde poate fi mentinuta proaspata in frigider intre 5 si 10 zile, timp in care exista riscul sa mai piarda din fitoelemente.