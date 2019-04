Avertisment de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii! Copiii sub doi ani nu ar trebui lăsaţi deloc în faţa ecranelor digitale

Foto: pixabay.com

Copiii cu vârste sub doi ani nu ar trebui să-şi petreacă deloc timpul în faţa ecranelor digitale, afirmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii în noile recomandări concepute pentru prevenirea bolilor ce se dezvoltă mai târziu în timpul vieţii, relatează dpa.



Agenţia ONU, cu sediul la Geneva, a publicat miercuri primele recomandări privind timpul pe care copiii cu vârste sub 5 ani ar trebui să îl petreacă făcând mişcare, dormind şi vizionând programe la televizor sau conţinuturi online.



„Lipsa de activitate fizică a fost identificată ca fiind un principal factor de risc de mortalitate la nivel global şi un factor care conduce la creşterea excesului în greutate şi la obezitate”, a scris OMS.



Bebeluşii ar trebui să aibă activitate fizică cel puţin 30 de minute zilnic şi acest timp ar trebui extins la cel puţin trei ore după împlinirea vârstei de un an, conform recomandărilor OMS.



Privitul la televizor sau la dispozitivele mobile ar trebui limitat la o oră în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 4 ani.