Avertismentul nutriționistului Mihaela Bilic, despre avocado: "Ne-au prostit! O făcătură la nivel de marketing"

Nutriționistul Mihaela Bilic a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește avocado pentru sănătatea românilor.

Sursa foto: Facebook | Mihaela Bilic | Gettyimages

Avocado este un fruct des consumat de români în ultima perioadă. Se știe despre el că este foarte bogat în vitamine, fibre și acizi grași nesaturați.

Majoritatea nutriționiștilor din toată lumea îl introduc în fel de fel de diete, pentru slăbit, însă nutriționistul de la noi din țară, Mihaela Bilic, desființează fructul și spune că nu este altceva decât "o făcătură la nivel de marketing”.

"Copiii noștri au ajuns să mănânce mai des avocado, fructul pasiunii, ananas și goji, decât pere, gutui, vișine sau merișoare. Avocado are un conținut ridicat de grăsimi. O singură bucată are 350 de calorii.

„Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi. Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!” a spus Mihaela Bilic.

Aceasta a mai spus că avocado reprezintă o întreagă industrie și a ajuns o adevărată isterie. Pentru a face față cererii uriașe s-au defrișat păduri întregi pentru a face loc plantațiilor de avocado.

"Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado. Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală”, a mai spus nutriționistul potrivit Protv.