Când începe campania de vaccinare antigripală. Ministrul Alexandru Rafila: "Medicii de familie au primit deja un milion de doze de vaccin antigripal"

Alexandru Rafila a vorbit într-o conferinţă de presă organizată de Ministerul Sănătăţii despre campania de vaccinare antigripală 2022-2023, dar despre noi investiţii în 30 de secţii de ambulatoriu de specialitate din ţară, realizate prin PNRR.

"Beneficiarii campaniei de vaccinare antigripală sunt pacienţii cu afecţiuni cronice, persoanele cu vârste peste 65 de ani, gravidele, copiii şi bătrânii din centrele de ocrotire şi personalul medical sau de îngrijire din aceste centre.

Este primul an, cel puţin din istoria pe care o cunosc eu, începând din anul 2001, când vaccinul gripal este adus în luna septembrie.

Am ţinut foarte mult la acest lucru ca să generăm campania de vaccinare, să putem să o facem încă de la începutul celui de-al treilea trimestru şi să nu mai fim puşi în situaţia care s-a repetat an de an de a trimite în teren vaccin la mijlocul lunii decembrie sau în ianuarie”, a afirmat ministrul.

30 de ambulatorii de specialitate vor fi modernizate prin PNRR

"Putem discuta de clădiri noi, de reabilitare sau de modernizare a unor a de clădiri, unele dintre clădiri și nu în ultimul rând, e un lucru pe care o să încercăm să-l discutăm cât mai rapid cu autoritățile locale, acolo unde există, de exemplu, spitale mici care au adresabilitate scăzută, au mai puțin personal medical.

Minim 30 de ambulatori vor fi realizate prin acest apel deschis competitiv, cu un buget total de 80 de milioane de euro fără TVA, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi primită de un astfel de proiect e de 2,6 milioane de euro fără TVA", a declarat ministrul Sănătăţii.