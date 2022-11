Ce mâncăm în zilele libere şi de Sf. Andrei. Sfaturi de la nutriţionistul Lygia Alexandrescu

De Sf Andrei exista multe traditii si superstitii pe care unii romani inca le pastreaza, dar si obiceiuri legate de unele alimente care se consuma in special pe 30 noiembrie.

Usturoiul este vedeta zilei. Bogat in fitonutrienti, vitamine C, A si B, minerale (potasiu, fosfor, magneziu, fier si calciu), usturoiul are importanta culinara, dar si terapeutica. Doza zilnica recomandata este de 3-4 g usturoi proaspat.

Alicina este componenta active din usturoi si are proprietati benefice asupra vaselor de sange, mai exact reduce rigiditatea vaselor sanguine, usurand eliberarea oxidului nitric, atat de necesar si relaxarea vasculara.

De Sf Andrei se considera traditional ca varza pusa la murat este gata de consum. Proaspata sau gatita la cuptor, varza murata este un aliment complet, bogat in minerale, probiotice, vitamina B12 si vitamina U, vitamina antiulceroasa. Zeama de varza este si ea bogata in vitamine si are proprietati antivirale semnificative.

Zeama de varza este un panaceu impotriva mahmurelii si faciliteaza tranzitul intestinal. Totusi persoanele care sufera de ahectiuni renale si hipertensivii o vor conuma cu moderatie, pentru ca aportul mare de sodium/sare din varza murata poate complica aceste afectiuni.

Tot de Sf Andrei gospodinele pun grau la incoltit pentru un an nou prosper. Desertul traditional de Sf Andrei este graul fiert, la care se adauga miere si nuca, un desert delicios, energizant, satios, usor de preparat, bogat in minerale, fibre si antioxidanti, dar si in grasimi nesaturate provenite de la nuca.

E o mare bucurie ca urmeaza apoi Ziua Nationala si alte zile de relaxare si indulgente culinare si, in cel mai fericit caz, chiar cu mai multe ore de somn. Preferinta alimentara a acestei perioade in care e ger si lumina de la soare este mult limitata, sunt mancarurile calde, iar nutrientul preferat este carbohidratul.

Alimentele de preferat in aceasta perioada ar putea fi:

- supele si ciorbele calde cu multe legume si plante aromate care au efect de incalzire (ardei iute, ghimbir, sofran),

- mancarurile cu legume si carne de pasare gatite la cuptor,

- pastele integrale cu suc de rosii,

- cartoful copt,

- orezul integral cu legume,

- mamaliguta cu branza dulce sau cu iahnie de fasole

- peste la cuptor ar fi cateva optiuni nutritive de ales in aceste zile reci.

O mare problema nutritionala a acestor zile este lipsa hidratarii complete, iar deshidratarea in zilele reci este la fel de posibila ca-n zilele calde. Ceaiul cald de plante, de ghimbir sau menta, de macese sau cimbru, de echinaceea sau catina, intotdeauna cu multa lamiae si scortisoara, ar fi cea mai buna alegere a momentului.