Ce alimente trebuie sa consumăm pentru a fi sănătoşi şi fericiţi

Se vorbeste foarte mult despre faptul ca ceea ce mancam ne influenteaza stare de spirit si bineinteles de sanatate. Serotonina, endorfinele si dopamina sunt trei substante neurotransmitatoare din creier care au o stransa legatura cu alimentele pe care le consumam, cu poftele pe care le manifestam si cu starea emotionala. Daca aceste substante nu sunt disponibile in organism la un moment dat atunci cand sunt necesare, creierul va trimite un impuls sub forma unei pofte exacerbate pentru un anumit un aliment si astfel sa poata produce substanta deficitara. Asa se explica sumar mecanismul aparitiei poftelor exacerbate (in special de alimente dulci sau sarate) si a impactului pe care-l au asupra starii noastre emotionale.

Serotonina aduce calmul şi fericirea

Serotonina este substanta care aduce starea de calm, fericire si satisfactie. Cantitati suficiente de serotonina disponibila in fluxul sanguin conduc de asemenea la instalarea senzatiei de satietate si la reducerea semnificativa a apetitului. In acelasi timp, nivele scazute de serotonina sunt corelate cu starea emotionala negativa si apetitul crescut. Exista multe antidepresive recomandate la nevoie numai de medic, care cresc sinteza/disponibilitatea serotoninei, aceasta fiind un reglator emotional. Alimentele bogate in carbohidrati cresc in organism concentratia unui aminoacid esential numit triptofan, care stimuleaza formarea serotoninei. Desi consumul carbohidratilor simpli conduce la instalarea unei stari de bine si calm, creeaza totusi si un cerc vicios. Senzatia de bine creata imediat dupa consumarea alimentului dulce aduce cu sine si o crestere instantanee a energiei, insa pentru o foarte scurta durata de timp. Si astfel aceasta senzatie de bine dispare repede si se instaleaza din nou starea de insuficienta energetica. Si atunci reapare pofta exacerbata de dulce pentru a se atinge starea de energie dorita iar cercul vicios e din ce in ce mai greu de intrerupt.

Endorfinele inhibă durerea

Endorfinele sunt substantele opiacee naturale existente nivelul hipotalamusului/hipofizei care produc sentzatia de placere intensa, putand reduce sau chiar inhiba durerea. Cercetarile arata ca asocierea alimentelor cu un continut mare de zaharuri si grasimi conduc la eliberarea de endorfine. Spre exemplu, pofta de ciocolata este foarte comuna, iar prin continutul ei de grasimi, zaharuri si feniletilamina, stimuleaza eliberarea endorfinelor. Nu doar ciocolata are acest efect ci si praiturile cu aluat, covrigii, prajiturile, inghetata, produsele de patiserie, etc.

Dopamina ne face mai receptivi

Dopamina este un neurotransmitator care mareste constientizarea realitatii. Unele studii clinice sugereaza ca o dieta hiperproteica ar putea induce cresterea productiei de dopamina. În acelaşi timp o dietă bogata in proteine poate sa duca la scaderea nivelului serotoninei, ceea ce atrage dupa sine scaderea senzatiei de liniste si calm si deci la aparitia poftei exacerbate de alimente care cresc nivelul serotoninei (dulciuri!) Asadar, este bine de stiut care e legatura dintre alimentele pe care le consumam, chimia organismului nostru si mai ales care este mecanismul producerii substantelor care ne pot asigura starea de bine. Prin intelegerea nevoilor, sentimentelor si emotiilor noastre si prin controlarea lor intr-o maniera corespunzatoare, putem regla chimia creierului nostru si preveni aceste atitudini exacerbate fata de anumite alimente.