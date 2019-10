Metoda cu care poți salva viața unei persoane care suferă un accident vascular cerebral

Metoda cu care puteți salva viața unei persoane care suferă un accident vascular cerebral. Cu ocazia Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral, pe 29 octombrie, Societatea Nationala de Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR) avertizeaza ca in Romania, incidenta bolii a crescut ingrijorator in randul persoanelor tinere, cu varste de peste 20 de ani.

In Romania, AVC-ul este prima cauza de invaliditate si a doua cauza de mortalitate in randul populatiei, iar un studiu recent care analizeaza evolutia bolii la noi in tara semnaleaza ca 1 din 6 romani va face un AVC.

Timpul este cel mai important in cazul pacientului care sufera un accident vascular cerebral, el avand maximum 6 ore la dispozitie sa ajunga intr-o unitate spitaliceasca pentru a fi tratat, astfel incat sa i se salveze viata si sa ramana cu cat mai putine sechele.

