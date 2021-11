Octavian Jurma, despre întoarcerea elevilor la școală la o incidenţă COVID ridicată: "E posibil să frâneze rata de scădere şi să nu ajungem sub 2 la mie de sărbători"

Buletinul de astăzi confirmă că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 8 mii de noi infectări, iar bilanţul deceselor a ajuns la 483. 1.877 de persoane sunt internate în stare gravă în secţiile ATI.

Întrebat când o să scăpăm de numărul record de decese, epidemiologul Octavian Jurma a reamintit că efectele se văd la un interval de două săptămâni după infectare, timp în care se derulează boala.

„Din păcate, în acesta săptămână ne așteptam la vârful acesta de decese. Acestea urmează cam la două săptămâni, după valul de infectări. Este indiscutabil că ne aflăm într-o fază de scădere accelerată, astfel încât deja săptămâna aceasta, cum ne așteptam, o să coborâm sub 10.000 de cazuri ca medie.

Săptămâna viitoare sau poate peste două săptămâni putem să vedem şi numere sub 6.000 de cazuri pe zi, care este cam zona de suportabilitate în spitale. Dacă vom continua cu măsurile şi mai ales cu rata de vaccinare ridicată pe care am avut-o în ultima vreme este foarte posibil să coborâm sub 2 la mie la mijlocul lunii decembrie, astfel încât de sărbători întreaga ţară sau majoritatea județelor să fie sub 1 la mie. Dar depinde mult de impactul unor măsuri cum ar fi deschiderea şcolilor", a spus epidemiologul Octavian Jurma.

Cum va arăta întoarcerea elevilor la școală la o incidență COVID ridicată

Întrebat dacă prognoza schimbă cu ceva deschiderea şcolilor cu prezentă fizică, epidemiologul a precizat că acest demers ar putea să frâneze rata de scădere, astfel încât să nu coborâm sub trei la mie până de sărbători cum este prognoza acum.

„Noi am închis școlile acum două săptămâni rezultatele s-au văzut rapid pe curbă, mai rapid la adulţi pentru că copiii chiar dacă fac forme grave ies mai ușor din boală. De la 500 pe zi numărul de internări la minori a scăzut sub 400.

Avem mai puţini copii în ATI deci rezultatul epidemiologic al închiderii şcolilor se vede foarte clar în spitale. Nu știm exact dacă le vom deschide la o incidență atât de ridicată cum avem în continuare.

Sper că vom continua să scădem dar e posibil să frâneze rata de scădere şi să ne instalăm în ceea ce s-ar putem să numi un platou înalt adică un număr constant de cazuri pe o perioada mai lungă astfel încât să nu coborâm sub trei la mie cum este prognoza acum", a spus epidemiologul Octavian Jurma, la Antena 3.

