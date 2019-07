Riscuri extrem de grave asupra copiilor de sub doi ani care folosesc telefoanele mobile. Specialiștii trag un semnal de alarmă

foto- Pexels

Timpul mediu petrecut de copiii mai mici de doi ani în compania unor dispozitive electronice precum telefoane mobile şi tablete este o problemă scăpată de sub control, sugerează o nouă cercetare realizată de experţi australieni din domeniul sănătăţii şi preluată de Xinhua.



Potrivit unui studiu publicat miercuri în Medical Journal of Australia şi realizat de cercetători de la Universitatea din Queensland, există copii de vârstă mică ce petrec aproximativ 50 de minute zilnic în faţa ecranelor.



Conform recomandărilor stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), guvernul australian şi multe alte organizaţii internaţionale, copiii sub doi ani, vârstă esenţială pentru dezvoltarea cerebrală, nu ar trebuie să stea deloc în faţa ecranelor.



"Am fost surprinşi să constatăm o creştere rapidă a timpului petrecut în faţa ecranelor începând cu prima lună de viaţă", a avertizat autoarea studiului, Leigh Tooth, profesor asociat la Facultatea de Sănătate Publică a Universităţii din Queensland.



"Sunt copii care petrec aproape o oră pe zi în faţa ecranelor înainte de a împlini un an".



"Copiii cu vârste mai mici de doi ani nu ar trebui să petreacă niciun moment în faţa ecranelor.''



Potrivit studiului, copiii care au aproximativ trei ani petrec, în medie, 94 de minute pe zi în timpul săptămânii în faţa dispozitivelor digitale.



"Copiii de vârstă mică nu ar trebui să stea în faţa ecranelor pentru perioade lungi de timp întrucât există dovezi nou apărute potrivit cărora acest obicei ar putea fi nociv pentru creştere şi dezvoltare, iar oamenii ar trebui să fie conştienţi de acest lucru", a spus Tooth.



"Timpul petrecut în faţa ecranelor reprezintă o oportunitate ratată în care copiii ar putea practica şi perfecţiona o abilitate benefică dezvoltării cum ar fi săriturile cu coarda în loc să fie sedentari şi transfiguraţi în faţa unui ecran".



"Este foarte uşor să petreci timp împreună cu copiii în faţa ecranelor întrucât există atât de multe aplicaţii şi jocuri dezvoltate special pentru copii şi părinţi".



"Dacă oferi un iPad unui copil timp de 30 de minute, atunci acesta va fi transfigurat - este uşor de înţeles de ce părinţii oferă copiilor acces la ecrane", a mai adăugat cercetătoarea.