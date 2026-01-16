Ministrul Sănătății: „Este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie

1 minut de citit Publicat la 18:47 16 Ian 2026 Modificat la 18:47 16 Ian 2026

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, că „este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie. „Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primeşte un diagnostic greu”, a mai subliniat acesta.

Alexandru Rogobete a reamintit că, „în oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere”.

„Am văzut în spaţiul public discuţii despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătăţii să susţină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei şanse.

Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primeşte un diagnostic greu”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a mai adăugat că Ministerul Sănătății nu a urmărit transferarea costurilor către pacienții oncologici, ci din contră, a accelerat creşterea accesului şi reducerea barierelor administrative.

Astfel, el a amintit că 41 de medicamente noi fiind introduse pe lista de compensate şi gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative.

„Am scos prevenţia din zona declarativă şi am făcut-o funcţională: registrele naţionale de screening pentru cancerul de col uterin, sân şi colorectal sunt în transparenţă decizională. Fără date, prevenţia este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă şi evaluabilă.

Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienţii oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci şi capacitatea reală a omului de a duce această luptă.

Am integrat şi dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu şi la domiciliu, prin programe naţionale deja funcţionale, inclusiv pentru pacienţii oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparenţă”, a mai transmis ministrul.

Nu în ultimul rând, Alexandru Rogobete a adăugat că „în oncologie, discuţia corectă este despre şanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez şi de la care nu mă abat”.

Reacția ministrului vine după ce în spațiul public au apărut informații eronate despre coplata în oncologie.

Totodată, la finalul anului trecut, Senatorul POT Gheorghe Vela a depus la Senat, la finalul anului trecut, proiectul nr, B 718/2025 "Legea privind drepturile, protecţia şi serviciile accordate pacientului oncologic în România".

Documentul prevedea, între altele, ca pacienţii oncologici să achite o coplată de cel mult 5% din valoarea serviciilor medicale primite.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, acesta a venit acum cu clarificări, susţinând că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi.