Guvernul prelungește cu încă 12 luni accesul pacienților la îngrijiri paliative, în lipsa unui program național

Decizia vine în contextul în care Programul naţional de îngrijiri paliative nu a fost implementat deocamdată / Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Guvernul a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care se instituie o perioadă tranzitorie de 12 luni care asigură continuitatea accesului pacienţilor la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază.

Decizia vine în contextul în care Programul naţional de îngrijiri paliative nu a fost implementat deocamdată, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv.

Hotărârea de guvern modifică şi completează anexa nr. 2 la HG 521/2023.

„Având în vedere că Programul naţional de îngrijiri paliative nu a fost implementat în prezent, pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative, se reglementează o perioadă tranzitorie de 12 luni, care să permită încheierea unui număr suficient de contracte în cadrul Programului naţional de îngrijiri paliative.

În această perioadă tranzitorie, pacienţii vor putea beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate şi/sau în regim de spitalizare de zi din pachetul de servicii de bază reglementat la anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, dacă nu beneficiază de astfel de îngrijiri în cadrul noului program de sănătate curativ", informează Executivul.

Până la data intrării în vigoare a Programului naţional de îngrijiri paliative, pacienţii pot beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate şi/sau în regim de spitalizare de zi, incluse în pachetul de servicii de bază. Aceste servicii sunt acordate de către furnizori în baza contractelor încheiate potrivit HG 521/2023.

„Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de îngrijiri paliative cu furnizorii de servicii îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice şi furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi cu care se aflau în relaţie contractuală la data de 31 decembrie 2025, fără organizarea unei perioade de contractare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Furnizorii de îngrijiri paliative, care nu se aflau în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate la data de 31 decembrie 2025, pot intra în relaţie contractuală cu acestea, cu respectarea reglementărilor privind procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare", se mai arată în comunicat.