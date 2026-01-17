„Este sigur de utilizat în timpul sarcinii”. Un studiu dezminte afirmațiile lui Donald Trump că paracetamolul provoacă autism

Concluziile demontează afirmațiile făcute de Donald Trump în septembrie anul trecut, potrivit cărora analgezicul ar provoca autism. Foto: Getty Images

Oamenii de știință din Marea Britanie, în frunte cu ministrul Sănătății, îl contrazic pe Donald Trump: administrarea paracetamolului în timpul sarcinii nu crește riscul ca un copil să fie autist, să aibă ADHD sau o dizabilitate intelectuală. Este concluzia unei analize de amploare în care au fost cercetate 43 de studii realizate până acum cu privire la autism și cauzele acestei dizabilități. „Este sigur de utilizat în timpul sarcinii”, a afirmat ministrul Sănătății din Marea Britanie, care le-a sfătuit pe femeile însărcinate să ignore orice afirmație face președintele american pe o temă medicală, relatează The Guardian.

Declarațiile președintelui SUA au stârnit anxietate în rândul femeilor însărcinate, deoarece paracetamolul este medicamentul pe care autoritățile sanitare din întreaga lume îl recomandă pentru tratarea durerilor, cum ar fi durerile de cap, și a febrei.

„Această revizuire sistematică și meta-analiză nu a găsit nicio dovadă că utilizarea paracetamolului de către mamă în timpul sarcinii crește riscul de tulburare din spectrul autist, ADHD sau dizabilitate intelectuală la copii”, afirmă studiul, publicat în Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health.

„Este sigur de utilizat în timpul sarcinii”

Cercetarea a fost realizată de o echipă de șapte oameni de știință din întreaga Europă, condusă de Asma Khalil, profesor de obstetrică și medicină materno-fetală la City St George’s, University of London, care este și medic obstetrician consultant la spitalul St George’s din Londra.

Evaluarea lor a 43 de studii anterioare pe această temă constituie „cea mai riguroasă analiză a dovezilor de până acum”, spun autorii. Lucrările analizate, care au comparat rezultatele de sănătate ale copiilor născuți de aceeași mamă, au inclus 262.852 de persoane sub 18 ani evaluate pentru autism, 335.255 evaluate pentru ADHD și 406.681 evaluate pentru dizabilitate intelectuală.

Khalil a declarat: „Mesajul este clar: paracetamolul rămâne o opțiune sigură în timpul sarcinii atunci când este administrat conform recomandărilor. Acest lucru este important, deoarece paracetamolul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care au dureri sau febră, iar acestea ar trebui să se simtă liniștite știind că au în continuare o opțiune sigură pentru ameliorarea simptomelor.”

Fără a-l numi pe Trump, cercetătorii resping categoric afirmațiile acestuia. Ei „speră că această analiză de aur va pune capăt oricărui scepticism legat de utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, deoarece evitarea paracetamolului în caz de durere semnificativă sau febră poate expune atât mama, cât și copilul la riscuri cunoscute, în special febra maternă netratată”.

Totuși, acest nou studiu a concluzionat că afirmațiile lui Trump au fost lipsite de fundament. Nu a identificat nicio asociere între expunerea la paracetamol în uter și autismul, ADHD-ul sau dizabilitatea intelectuală la copil.

„Factorii familiali și genetici, inclusiv tendința bine stabilită ca trăsăturile autiste să apară în familii, sunt explicații mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât orice efect direct al paracetamolului”, se arată în studiu.

Autorii ridică, de asemenea, posibilitatea ca afecțiunea care determină o femeie să ia paracetamol în mod regulat în timpul sarcinii să joace ea însăși un rol mai important în influențarea dezvoltării neurologice a copilului.

„Paracetamolul este de obicei utilizat doar intermitent, iar utilizarea sa prelungită ridică întrebări cu privire la faptul dacă afecțiunea de bază care determină folosirea îndelungată ar putea fi mai importantă în modelarea rezultatelor neurodezvoltării decât medicamentul în sine”, afirmă autorii.

Wes Streeting, ministrul Sănătății, a reacționat la afirmațiile lui Trump sfătuind femeile din Marea Britanie să le ignore. „Le-aș spune pur și simplu celor care privesc: să nu acorde absolut nicio atenție la ce spune Donald Trump despre medicină”, a declarat el la ITV a doua zi.

Experții au salutat studiul publicat în Lancet. „Viitoarele mame nu au nevoie de stresul de a se întreba dacă medicamentul cel mai frecvent folosit pentru o durere de cap ar putea avea efecte de amploare asupra sănătății copilului lor.”

Grainne McAlonan, profesor de neuroștiință translațională la King’s College London, a spus: „Deși impactul anunțului de anul trecut a fost extins, sper ca rezultatele acestui studiu să pună capăt acestei chestiuni.”

Dr. Steven Kapp, lector senior în psihologie la University of Portsmouth, a declarat: „O implicație este că societatea trebuie să înceteze să mai caute soluții false de prevenire a dizabilităților de dezvoltare. În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe a face lumea un loc mai bun pentru persoanele cu dizabilități.”

Streeting a adăugat: „Această analiză majoră poate, încă o dată, să le liniștească pe viitoarele mame de pretutindeni că nu există absolut nicio dovadă care să lege utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate de autism, ADHD sau dizabilități la copiii lor.

„Cei mai importanți oameni de știință și medici din țara noastră, precum și NHS, sunt clari: paracetamolul este sigur de utilizat în timpul sarcinii, atunci când există durere sau febră”, a conchis ministrul Sănătății din Marea Britanie.

Donald Trump susține că paracetamolul nu e sigur în sarcină

Concluziile demontează afirmațiile făcute de Donald Trump în septembrie anul trecut, potrivit cărora analgezicul ar provoca autism, afirmații condamnate de organizații medicale, de sănătate a femeilor și științifice din întreaga lume.

Donald Trump a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, pe 22 septembrie. Referindu-se la medicament sub denumirea sa din SUA, el a spus: „Administrarea Tylenol nu este bună… Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicii lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii… Nu luați Tylenol. Nu există niciun dezavantaj.”

El a afirmat că paracetamolul în sarcină este atât de periculos încât administrația sa plănuia să le spună medicilor din SUA să le recomande femeilor însărcinate să evite utilizarea lui.