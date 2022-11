Secție de spital, renovată în totalitate de doi medici, cu bani proprii și din donații, în Reșița

Doi medici au renovat în totalitate cu bani proprii și din donații, secția de diabet a Spitalului Județean din Reșița. A fost un efort uriaș, întins pe mai multe luni.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Doi medici din Reșița sunt bucuroși când află de la pacienți cât de mult s-a schimbat percepția lor despre spitalizare, după ce aceștia au renovat secția de diabet a Spitalului Județean din Reșița, din bani proprii și donații.

Situată într-o clădire veche de aproape 100 de ani și care nu a mai trecut prin reparații serioase din anii '70, secția diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița arăta jalnic până în urmă cu șase luni atunci, cei doi medici au decis să o renoveze.

Au folosit atât banii proprii, cât și ajutorul financiar primit de la alți oameni.

"Am început în primăvara anului acesta, cred că prin mai dacă nu mă înșel. Greu a fost că e nevoie de bani, e nevoie de forță de lucru, e nevoie de răbdare, dar nu ne plângem. Ne-a ieșit ceva frumos. Am mai și cărat, am mai zidit, am mai și măturat", a povestit Caius Diaconescu, șef de secție al spitalului.

Pentru că în unele saloane ploua la propriu afost necesară și reparare acoperișului. Pentru asta Consiliul Județean a găsit bani, iar lucrurile au de curs mai ușor.

"E o muncă susținută pe parcursu-a șase luni de zile ne-am izbit de o grămadă de provocări, ne-am izbit de lucru cu omu, care a fost cel mai greu. Am avut sprijinu doamnei manager, care ne-a asigurat o parte din materiale și o mână de lucru de la penitenciarul de la de la Buziaș", a mărturisit Liviu Necula, medic.

Acum, cei 1000 de pacienți care sunt tratați anual pe secție beneficiază de condiții decente, așa cum ar trebui să existe în orice spital, iar cei doi medici speră ca exemplul lor să fie urmați și de alți colegi.