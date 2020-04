Mai mergem cu copiii mici la vaccinare, dacă e pandemie? Cum răspunde dr. Mihai Craiu

"Au început timid manevrele de relaxare, după izolarea impusă de pandemia COVID-19, în unele țări europene. (...) Până să putem relua viața normală (cu unele evidente ajustări, la alte realități decât ante-COVID19) putem să constatăm că bolile prevenibile prin vaccinare nu au luat pauză. Nu sunt în carantină și nici nu lucrează de la domiciliu?

Ne spune Institutul Național de Sănatate Publică că ne apropiem de 20.000 cazuri de rujeolă de când evoluează acest proces epidemic în țara noastră (și 64 de decese la copil - apropos de 0 decese la copil prin infecție cu SARS-CoV-2 în România!).

În fiecare săptămână apar zeci de noi cazuri de rujeolă. Şi de alte boli contagioase - rubeolă, varicelă, infecție cu rotavirus sau infecții mortale cu pneumococ, meningococ sau Haemophillus influenzae tip b. Ca să pomenesc doar unele din bolile pentru care există posibilitatea prevenției prin vaccinare.

Şi eu am încurajat ferm părinții să respecte strict distanțarea socială și să folosească masca (încă de pe vremea când voci oficiale spuneau altceva). Şi eu am avut poziții discutabile față de anumite aspecte care erau incomplet elucidate. Dar în ce privesc vaccinurile am afirmat mereu că ele sunt eficiente și necesare tuturor copiilor sănatoși.

Cred ferm că rolul medicului pediatru este să vorbească despre fapte științifice dovedite și să ofere soluții practice. Despre prognoze și simulări sunt chemati alții să vorbească.

Zeci de părinți m-au întrebat despre vaccinurile programate în această perioadă...

SFAT PRACTIC - Da, este necesar să mergeți să vaccinați copiii dumneavoastră, şi acum în timpul pandemiei. Dacă aranjaţi cu medicul dumneavoastră de familie să faceți vaccinul la prima oră, dimineața, după ce cabinetul a fost sterilizat cu ultraviolete sau tehnici similare, e perfect în siguranță copilul! Anunțați când ați ajuns la cabinet și așteptaţi în mașină să fiți chemați. Când vă cheamă puteți să intrați fără a aștepta în hol, lângă alte persoane, şi faceți vaccinul în siguranță.

#NeRevenim", a scris dr. Mihai Craiu, pe pagina de Facebook.