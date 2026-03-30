Cum a ajuns satelitul românesc EMISAR pe racheta lui Elon Musk. „Ne-au constrâns și ne-au verificat”

Satelitul românesc EMISAR a fost plasat pe orbită și a trimis primele semnale către Pământ. Foto: X/SpaceX

România marchează un nou pas în domeniul spațial: satelitul EMISAR, lansat luni la bordul unei rachete SpaceX, este deja pe orbită și a transmis primele semnale către Pământ. „Ne bucurăm să anunțăm că am făcut prima recepție de la stația de sol și l-am auzit cu succes”, a declarat la Antena 3 CNN Claudiu Cherciu, directorul tehnic al proiectului.

Satelitul este unul de dimensiuni mici, de aproximativ 10 cm pe fiecare latură - un cub - și scopul lui principal este să demonstreze transmiterea de mesaje securizate de la o stație de sol prin intermediul satelitului către o altă stație de sol. O altă misiune a lui este să demonstreze funcționalitatea în spațiu a unui receptor GPS, dezvoltat tot așa în cadrul echipei noastre.

Ana-Maria Roman, jurnalist: Cum a fost colaborarea cu SpaceX?

Claudiu Cherciu: Proiectul a fost dezvoltat de-a lungul la aproximativ un an, un an și jumătate. Este un consorțiu condus de Institutul de Științe Spațiale și alcătuit din RARTEL și Universitatea Maritimă din Constanța, deci practic un parteneriat public-privat.

Noi, pentru a-l dezvolta și pentru a-l proiecta, pentru a fi gata pentru lansare și operare în spațiu, a trebuit să trecem prin multe, multe etape. Una dintre acestea a fost colaborarea cu SpaceX, care ne-au constrâns și ne-au verificat, ne-au pregătit practic pentru lansarea pe orbită în așa fel încât să ajungem în punctul de astăzi în care el este pregătit pentru comunicații și operare.

Robert Kiss, jurnalist: Ce proiecte mai aveți în lucru acum?

Claudiu Cherciu: Noi, în cadrul companiei, alături de mai mulți parteneri, lucrăm în special pe domeniul spațial. Este deja al treilea obiect al nostru care a ajuns în spațiu, acest satelit, dar avem planuri de a continua pe această linie și a testa receptoarele GNSS pe care noi le dezvoltăm în cadrul echipei, să le testăm în cât mai multe configurații și medii pe a fi zburate mai departe nu doar în orbita pământului, ci chiar și interplanetar.

Ce este satelitul românesc EMISAR

Satelitul, un CubeSat de tip 1U – de dimensiunea unui grapefruit și cântărind doar câteva sute de grame – este dezvoltat de Romanian InSpace Engineering, în cadrul unui consorțiu coordonat de Institutul de Științe Spațiale, cu participarea RARTEL și Universitatea Maritimă din Constanța, potrivit Autorității Naționale pentru Cercetare.

Misiunea EMISAR are ca obiectiv testarea în condiții reale a unui sistem de comunicații de tip „store-and-forward”. Practic, satelitul va colecta mesaje de la stațiile de sol, le va stoca la bord și le va retransmite ulterior, atunci când va survola din nou punctele de recepție. Testele vor fi realizate între stațiile de la Măgurele și Constanța.

Proiectul a fost realizat în mai puțin de doi ani, folosind componente comerciale și un lanț complet de proiectare, integrare și testare dezvoltat în România.

Infrastructura de testare și coordonarea au fost asigurate de ISS, în timp ce RISE a fost responsabilă de proiectarea subsistemelor satelitului și integrarea acestora. Stația de sol a fost dezvoltată de RARTEL, iar Universitatea Maritimă din Constanța contribuie cu segmentul de comunicații.

Când a fost lansarea și cum s-a putut urmări LIVE

Lansarea a avut loc de la Vandenberg Space Force Base, cu ajutorul unei rachete Falcon 9, într-o fereastră de lansare care s-a deschis la ora 13:39 și s-a închis la 14:16 (ora României), decolarea fiind programată pentru 14:02. EMISAR a fost plasat pe orbită la aproximativ o oră și 8 minute după lansare, alături de alți 118 sateliți din 13 țări, trimiși pe o orbită heliosincronă.

Lansarea a putut fi urmărită în direct pe site-ul SpaceX și pe conturile oficiale ale companiei, cu aproximativ 15 minute înainte de decolare.

Watch Falcon 9 launch the Transporter-16 rideshare mission to orbit https://t.co/ux7TgjsPqt — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2026